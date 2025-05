Hondureños intensifican su lucha por el TPS en Estados Unidos

Graco Pérez, analista en temas migratorios, explicó a La Prensa de Honduras que al no haberse emitido una notificación oficial el 4 de mayo, el TPS para Honduras entró en una extensión automática de seis meses, que finaliza en enero de 2026.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, fue enfático: “La lucha por el TPS continúa. No podemos quedarnos frizados ante la adversidad”, expresó en un mensaje dirigido a la comunidad migrante.

Uno de los factores que podría jugar en contra de Honduras es la debilitada relación diplomática con Estados Unidos. Pérez recordó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tenido fricciones con Washington, como los intentos de cancelar tratados de extradición, tensiones por la presencia militar en la base de Palmerola y la ausencia de un embajador estadounidense en el país.

“El gobierno no ha hecho un trabajo diplomático efectivo. Más allá de enviar una carta formal el año pasado solicitando la renovación del TPS, no se ha hecho un lobby real. Las relaciones bilaterales no se fortalecen solo cuando hay crisis. Esa es la gran lección”, advirtió Graco Pérez.