Empresas & Management

Políticas y exceso de capacidad productiva afectan a la industria, dice EEUU

Por Agencia EFE Estados Unidos anunció el inicio de investigaciones comerciales contra varias economías, entre ellas México, China y la Unión Europea (UE), para determinar si sus políticas industriales y el exceso de capacidad productiva en el sector manufacturero afectan a la industria estadounidense. La medida fue anunciada por el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien por medio de un comunicado explicó que el proceso evaluará si las acciones, políticas o prácticas de estos países son irrazonables o discriminatorias y si obstaculizan el comercio de Estados Unidos.

Según el gobierno estadounidense, en varios sectores industriales muchos países producen más de lo que pueden absorber sus propios mercados, lo que genera excedentes que se exportan a otros países. Washington sostiene que esta sobreproducción puede desplazar la manufactura nacional o impedir nuevas inversiones en el sector. Además de México, China y la UE, las investigaciones incluyen a Japón, India, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Bangladés, Singapur, Suiza, Noruega y Camboya. El proceso contempla consultas con los gobiernos involucrados, la recepción de comentarios públicos a partir del 17 de marzo y una audiencia prevista para el 5 de mayo antes de que se determinen posibles medidas comerciales.