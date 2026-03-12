Más allá del Mercosur: el nuevo mapa comercial de América Latina

Por: Sandeep Wasnik (*)

América Latina está entrando en una nueva etapa de su inserción internacional. Ya no se trata únicamente de negociar dentro de bloques tradicionales ni de profundizar acuerdos heredados, sino de repensar cómo y desde dónde se construyen las alianzas estratégicas. La participación regional en el World Governments Summit de Dubái es una señal clara de ese giro: la región busca flexibilidad, visibilidad global y acceso a nuevos flujos de capital y tecnología.

El caso de República Dominicana es ilustrativo. Tras su protagonismo en Dubái, el país anunció que será sede de un diálogo regional del WGS durante este año, posicionándose como puente entre Latinoamérica y Medio Oriente.

No se trata sólo de diplomacia simbólica: la apuesta es atraer inversión, conocimiento en gobernanza y cooperación en áreas como sostenibilidad y transformación digital. En un contexto en el que la inversión extranjera directa hacia la región podría alcanzar los US$2,5 billones hacia 2030, según estimaciones regionales, este tipo de plataformas adquiere un valor estratégico creciente.

Este movimiento también refleja un cambio más profundo: el desgaste del modelo de integración rígida. El Mercosur sigue siendo un actor central, pero su comercio intrabloque se mantiene estancado en torno al 20%.

Aún después del acuerdo con la Unión Europea, que elimina el 91% de los aranceles, el bloque enfrenta tensiones internas y una presión creciente por mayor flexibilidad. Uruguay, Paraguay y Brasil ya exploran acuerdos bilaterales o plurilaterales fuera del marco tradicional, evidenciando que la lógica de “todo o nada” perdió vigencia.