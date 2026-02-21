Guatemala insistirá en aplicación del acuerdo arancelario con EEUU

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Guatemala reaccionó con prudencia a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva que impondrá un “arancel global” del 10 %, medida anunciada pocas horas después de que la Corte Suprema de ese país anulara los amplios gravámenes “recíprocos” que el mandatario había decretado previamente.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía (Mineco) informó que dará seguimiento cercano a la implementación de las nuevas disposiciones y a cualquier resolución adicional que emitan las autoridades estadounidenses.
La reacción guatemalteca se produce en un contexto de alta volatilidad, luego de que el máximo tribunal estadounidense determinara que Trump excedió sus facultades al imponer aranceles generalizados sin autorización del Congreso, lo que representó un revés significativo para su agenda comercial.
Pese a ese fallo, el mandatario confirmó que avanzará con un nuevo esquema arancelario del 10 %, que se sumará a otros gravámenes que permanecen vigentes.
El Mineco subrayó que, ante un escenario que aún presenta elementos inciertos, es prematuro prever cambios concretos en las condiciones de intercambio comercial. No obstante, aseguró que mantendrá un monitoreo técnico constante y trabajará de forma coordinada con otras instituciones públicas y con el sector productivo para evaluar posibles efectos sobre las exportaciones guatemaltecas.
Cabe recordar que en enero pasado se firmó el Acuerdo Recíproco de Aranceles suscrito entre Guatemala y Estados Unidos. El entendimiento eliminó un arancel del 10 % para diversos productos nacionales y amplió el acceso al mercado norteamericano.
Según cifras oficiales, el 70,4 % de las exportaciones guatemaltecas podrán ingresar con arancel cero, lo que representa una mejora sustancial para varios sectores industriales y manufactureros.
Desde el sector privado, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) señaló que aún persisten desafíos, ya que productos agrícolas —como vegetales y frutas no tradicionales—, así como bienes acuícolas y ciertas manufacturas, siguen enfrentando un arancel del 10 %, lo que incide en la competitividad.
"Como sector exportador, respetamos las decisiones adoptadas por las autoridades e instituciones de Estados Unidos en el ejercicio de su marco constitucional", dijo la gremial en un comunicado y agregaron que están "dando seguimiento técnico a la información disponible para evaluar cualquier posible efecto en los flujos comerciales, así como atentos a cualquier información adicional".
En ese sentido, el Gobierno de Guatemala reafirmó su compromiso con la promoción de reglas claras y previsibles que favorezcan el comercio internacional y protejan los puestos de trabajo.
Las autoridades guatemaltecas también señalaron que seguirán fortaleciendo el diálogo bilateral para impulsar un intercambio comercial libre y transparente.
El Mineco indicó que informará oportunamente conforme se definan las disposiciones oficiales y se clarifique el alcance de las nuevas medidas.