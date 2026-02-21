Guatemala insistirá en aplicación del acuerdo arancelario con EEUU

Centroamérica & Mundo

El Ministerio de Economía dijo que continuará avanzando en la implementación de los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Aranceles Recíprocos Guatemala–Estados Unidos, firmado en enero.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala reaccionó con prudencia a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva que impondrá un “arancel global” del 10 %, medida anunciada pocas horas después de que la Corte Suprema de ese país anulara los amplios gravámenes “recíprocos” que el mandatario había decretado previamente. En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía (Mineco) informó que dará seguimiento cercano a la implementación de las nuevas disposiciones y a cualquier resolución adicional que emitan las autoridades estadounidenses.

La reacción guatemalteca se produce en un contexto de alta volatilidad, luego de que el máximo tribunal estadounidense determinara que Trump excedió sus facultades al imponer aranceles generalizados sin autorización del Congreso, lo que representó un revés significativo para su agenda comercial. Pese a ese fallo, el mandatario confirmó que avanzará con un nuevo esquema arancelario del 10 %, que se sumará a otros gravámenes que permanecen vigentes. El Mineco subrayó que, ante un escenario que aún presenta elementos inciertos, es prematuro prever cambios concretos en las condiciones de intercambio comercial. No obstante, aseguró que mantendrá un monitoreo técnico constante y trabajará de forma coordinada con otras instituciones públicas y con el sector productivo para evaluar posibles efectos sobre las exportaciones guatemaltecas. Cabe recordar que en enero pasado se firmó el Acuerdo Recíproco de Aranceles suscrito entre Guatemala y Estados Unidos. El entendimiento eliminó un arancel del 10 % para diversos productos nacionales y amplió el acceso al mercado norteamericano.