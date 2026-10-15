Iberoamérica y Europa analizan en Panamá el cruce entre ley y cambio energético

Por: Revistaeyn.com

Se trata del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho de la Energía, que se celebra hasta el viernes 16 de octubre bajo el lema "Transformación Energética Global, Sostenibilidad, Coexistencia y Regulación". Lo organizan la Secretaría Nacional de Energía, la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía (ASIDE) y la Universidad Externado de Colombia.

El encuentro reúne a juristas especializados en la energía en todas sus formas, desde la electricidad hasta los combustibles. "La intención es que nos enriquezcamos todos con el conocimiento de estos especialistas", explicó el Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J.

También, añadió, es una oportunidad para mostrar lo que Panamá ha construido en regulación y política energética. "Que sepan que Panamá es un lugar para invertir", afirmó Rodríguez. "Un lugar donde existen reglas claras y normas establecidas que permiten que llegue la inversión seria que requiere el país".

El Secretario se refirió además a los cambios que ya vive el sector, como la instalación de paneles solares en los techos para el autoabastecimiento y la llegada de los vehículos eléctricos, transformaciones que también estarán sobre la mesa durante el Congreso.

Desde la justicia, el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Vásquez, recordó que a ese tribunal llegan demandas contra tarifas, concesiones, sanciones y estudios de impacto ambiental.

"El juez no es ingeniero ni economista", reconoció. Por eso, dijo, no le corresponde sustituir al regulador en decisiones técnicas, aunque esa complejidad "no puede convertirse en una zona exenta de control".Vásquez destacó el valor de explicar bien cada decisión. "La decisión que no se explica invita a la sospecha", advirtió.

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez de Massiah, explicó por qué la entidad apoyó desde el inicio un congreso dedicado al derecho.

"Con frecuencia se piensa en el regulador como una oficina de ingenieros y economistas, y en buena parte lo somos", reconoció. Sin embargo, subrayó que cada tarifa, norma de calidad o sanción que aplica la ASEP debe tener un fundamento legal sólido, porque de ello depende la confianza en sus decisiones.

Se refirió también a la sostenibilidad desde una mirada económica, a partir del equilibrio que debe buscar toda tarifa. "Una tarifa que no reconoce los costos eficientes del servicio compromete las inversiones y la calidad de mañana", explicó. "Y una tarifa que los sobrepasa castiga hoy al usuario".

La administradora cerró con una meta para el Congreso, pensando en el usuario que cada mes se pregunta por qué paga lo que paga. "Si logramos que la pregunta de ese usuario tenga una respuesta más clara y mejor fundada, el esfuerzo de todos habrá valido la pena", dijo.

Durante las dos jornadas se abordarán temas como la gobernanza del sector, los contratos, el financiamiento, la solución de controversias y el marco jurídico de las nuevas tecnologías.

En la apertura participaron, además, el presidente de ASIDE, Diego Zegarra; su presidente fundador, Luis Ferney Moreno; el presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía, Vicente López-Ibor Mayor, y el especialista líder regional de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, José Ramón Gómez.