Remesas a Honduras crecieron 11,2 % a julio y suman US$7.692 millones

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Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido en los primeros siete meses del año superó en US$777,5 millones a los US$6.914,7 millones captados en el mismo período de 2025.

Por Agencia EFE Las remesas familiares recibidas por Honduras ascendieron a US$7.692,2 millones entre enero y julio de 2026, un 11,2 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, informó el Banco Central hondureño (BCH). Según el reporte oficial de la entidad monetaria, el flujo de divisas recibido en los primeros siete meses del año superó en US$777,5 millones a los US$6.914,7 millones captados en el mismo período de 2025.

El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió US$870,7 millones; en febrero, US$938,2 millones; en marzo, US$1.218,3 millones; en abril, US$1.103,6 millones; en mayo, US$1.159,7 millones, en junio, US$1.224,5 millones, y en julio US$1.177,2 millones, detalló el BCH. Cada año, miles de hondureños intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, un fenómeno que contribuye a que ese país sea el principal origen de los envíos que recibe Honduras. Las remesas procedentes desde Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre personas con estatus migratorio regular e irregular, constituyen uno de los principales pilares de la economía de Honduras, donde el 86% de este dinero se destina al consumo y necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, precisó la institución.