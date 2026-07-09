Guatemala mantiene buen crecimiento económico con avance de 4.4 % a mayo

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Entre las actividades que más contribuyeron al crecimiento destacan el comercio y la reparación de vehículos, las industrias manufactureras, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, así como las actividades inmobiliarias y los servicios financieros y de seguros.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La actividad económica de Guatemala continúa mostrando señales de fortaleza durante 2026. El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 4.4 % entre enero y mayo, superando el 3.9 % registrado en el mismo período del año pasado. De acuerdo con el más reciente informe del Banco de Guatemala (Banguat), únicamente en mayo la economía registró una expansión interanual de 3.7 %. Aunque este resultado fue ligeramente inferior al 4.1 % observado en mayo de 2025, el desempeño acumulado refleja una trayectoria positiva impulsada por varios sectores estratégicos.

Entre las actividades que más contribuyeron al crecimiento destacan el comercio y la reparación de vehículos, las industrias manufactureras, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, así como las actividades inmobiliarias y los servicios financieros y de seguros. Las cifras del Banguat también evidencian que el crecimiento económico se ha mantenido por encima del 4 % durante la mayor parte del año. En enero, el IMAE avanzó 4.0 %; en febrero aceleró a 4.7 %; en marzo alcanzó 4.9 % y en abril registró un incremento de 4.5 %, antes de moderarse a 3.7 % en mayo. Aun con esta desaceleración mensual, el promedio acumulado se mantiene en uno de los niveles más altos de los últimos años.