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Nicaragua y Rusia firmarán un acuerdo de extradición y otro para el traslado de presos

A través de cuatro acuerdos presidenciales, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ambos acuerdos.

POR EFE El Gobierno de Nicaragua suscribirá con el de Rusia un acuerdo de extradición y otro para el traslado entre ambos países de personas condenadas a prisión, con lo que, una vez entre en vigor, los rusos presos en la nación centroamericana podrán terminar su pena en Moscú, y los nicaragüenses en Managua, informó este lunes el Diario Oficial La Gaceta. A través de cuatro acuerdos presidenciales, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, para suscribir ambos acuerdos.

Laureano Facundo Ortega Murillo ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia. Ortega Murillo también fue autorizado para firmar un acuerdo sobre asistencia legal mutua en materia penal, y el denominado "Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Nicaragua para el período 2026-2029". En las últimas semanas el Gobierno de Nicaragua formalizó la suscripción de memorandos de entendimiento y cooperación con Rusia en las áreas de catastro, cartografía, estandarización y metrología, y "para garantizar la seguridad biológica". El Ejecutivo sandinista autorizó el año pasado a Laureano Facundo a suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), controladas parcialmente por Rusia y que fueron anexionadas en septiembre de 2022.