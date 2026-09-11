Industrias, pesca y agro impulsan exportaciones récord de Panamá a julio

Por revistaeyn.com
El 2026 reporta un crecimiento récord en las exportaciones de bienes desde Panamá. El monto alcanzado entre enero y julio registra US$913.1 millones, es decir ingresos por US$142.5 millones más, que en el mismo periodo del año anterior.
Los motores de este crecimiento son el sector agropecuario, la pesca y un aumento del 47.5 % en las industrias que operan bajo regímenes económicos especiales, reporta el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La exportación de bienes creció un 10 % en comparación con el 2025. Lo que significa un incremento de US$59.3 millones de dólares. En el sector agropecuario la reactivación de las exportaciones de fruta (especialmente banano), son las principales responsables del repunte registrando un 15.5 % de total de las exportaciones de bienes.
Estados Unidos recibe el 16.9 % de lo que Panamá exporta y encabeza la lista de los destinos en el periodo. Un puesto que mantiene desde 2023, consolidándose como el socio principal del comercio internacional panameño.
Entre los primeros destinos a los que Panamá exporta figuran además, Taiwan en el segundo lugar, seguido de la Zona Libre e Colón, Países Bajos, India, Costa Rica, Dinamarca, México y China Continental.
El listado de los productos que encabezan las exportaciones empieza por camarones congelados y pescados (18.3 %), frutas, (15.5 %), como efecto de la reactivación de la producción de banano y la sandía. Siguen los aceites de pescado y palma, (11.4 %) y detrás continúan en la lista, madera de teca, desperdicios metálicos y medicamentos, apunta el MICI.
Entre bienes y la actividad de los regímenes especiales el total de crecimiento de las exportaciones representa un 18.5 % más que en el mismo periodo de 2025.