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Industrias, pesca y agro impulsan exportaciones récord de Panamá a julio

Los motores del crecimiento son el sector agropecuario, la pesca y un aumento del 47.5 % en las industrias que operan bajo regímenes económicos especiales, reporta el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

  • Industrias, pesca y agro impulsan exportaciones récord de Panamá a julio

    La exportación de bienes creció un 10 % en comparación con el 2025. Foto de iStock
2026-09-11

Por revistaeyn.com

El 2026 reporta un crecimiento récord en las exportaciones de bienes desde Panamá. El monto alcanzado entre enero y julio registra US$913.1 millones, es decir ingresos por US$142.5 millones más, que en el mismo periodo del año anterior.

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Los motores de este crecimiento son el sector agropecuario, la pesca y un aumento del 47.5 % en las industrias que operan bajo regímenes económicos especiales, reporta el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La exportación de bienes creció un 10 % en comparación con el 2025. Lo que significa un incremento de US$59.3 millones de dólares. En el sector agropecuario la reactivación de las exportaciones de fruta (especialmente banano), son las principales responsables del repunte registrando un 15.5 % de total de las exportaciones de bienes.

Estados Unidos recibe el 16.9 % de lo que Panamá exporta y encabeza la lista de los destinos en el periodo. Un puesto que mantiene desde 2023, consolidándose como el socio principal del comercio internacional panameño.

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Entre los primeros destinos a los que Panamá exporta figuran además, Taiwan en el segundo lugar, seguido de la Zona Libre e Colón, Países Bajos, India, Costa Rica, Dinamarca, México y China Continental.

El listado de los productos que encabezan las exportaciones empieza por camarones congelados y pescados (18.3 %), frutas, (15.5 %), como efecto de la reactivación de la producción de banano y la sandía. Siguen los aceites de pescado y palma, (11.4 %) y detrás continúan en la lista, madera de teca, desperdicios metálicos y medicamentos, apunta el MICI.

Entre bienes y la actividad de los regímenes especiales el total de crecimiento de las exportaciones representa un 18.5 % más que en el mismo periodo de 2025.

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