Panamá: Exportaciones de valor agregado crecieron 16.4 % a mayo

Por revistaeyn.com
Con el segundo mayor valor de exportaciones registrado para un período enero-mayo desde 2010, Panamá mantiene uno de sus mejores niveles exportadores de los últimos 16 años.
El más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (IINTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revela que las exportaciones registradas alcanzaron US$435.4 millones durante los primeros cinco meses de 2026.
En ese mismo período, las exportaciones totales sumaron US$581.9 millones, impulsadas por un crecimiento de 16.4 % en las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales.
Aunque las exportaciones registradas reflejaron una disminución de US$3.3 millones (0.8 %) frente al mismo período de 2025, cuando totalizaron US$438.7 millones, este resultado se acompaña de un crecimiento en otros componentes del comercio exterior, como las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales, reporta IINTELCOM.
La composición de la oferta exportable también muestra una evolución en los productos que Panamá coloca en el exterior. Los camarones congelados continúan liderando las exportaciones al mes de mayo, seguidos por los bananos, que ascienden del tercer al segundo lugar registrado el mes anterior.
Completan el Top 10 la teca, el aceite de palma, el azúcar, los medicamentos, los desperdicios metálicos, las sandías y el café sin tostar ni descafeinar. En conjunto, estas diez subpartidas representan el 55% de las exportaciones registradas del país, detalla IINTELCOM.
Por capítulos del Sistema Armonizado, los principales grupos de productos exportados fueron: pescados y crustáceos (19.7 %), frutas (13.2 %), madera y manufacturas de madera (7.8 %), grasas y aceites (7.6 %), fundición, hierro y acero (6.7 %), azúcares (5.0 %), productos farmacéuticos (4.9 %), perlas finas y piedras preciosas (4.1 %), carnes y despojos comestibles (3.0 %) y café (2.8 %).
Esta estructura refleja una composición distinta a la observada hace un año, con las frutas consolidándose como el segundo capítulo de exportación, lo que evidencia una oferta nacional más diversificada y con participación de distintos sectores productivos.
En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos de América se mantiene como el principal comprador de productos panameños, con una participación de 18.7 %, seguido por Taiwán (13.3 %), Zona Libre de Colón (8.4 %), India (7.9 %), Países Bajos (5.9 %) y Costa Rica (5.2 %).
El Top 10 de destinos lo completan México (3.4 %), China Continental (2.8 %), Tailandia (2.7 %) y Colombia (2.1 %), que desplaza al Reino Unido. En conjunto, estos diez mercados concentraron el 70.4 % de las exportaciones registradas panameñas.
Las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales alcanzaron US$146.5 millones, frente a US$125.9 millones registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento de 16.4 %.
Este comportamiento contribuyó a que las exportaciones totales pasaran de US$564.6 millones en los primeros cinco meses de 2025 a US$581.9 millones en igual período de 2026, un aumento de US$17.3 millones, equivalente a un crecimiento de 3.1 %.