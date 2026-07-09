Panamá: Exportaciones de valor agregado crecieron 16.4 % a mayo

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Aunque las exportaciones registradas reflejaron una disminución de US$3.3 millones (0.8 %) frente al mismo período de 2025, cuando totalizaron US$438.7 millones, este resultado se acompaña de un crecimiento en otros componentes del comercio exterior, como las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales, reporta IINTELCOM.

Por revistaeyn.com Con el segundo mayor valor de exportaciones registrado para un período enero-mayo desde 2010, Panamá mantiene uno de sus mejores niveles exportadores de los últimos 16 años. El más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (IINTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), revela que las exportaciones registradas alcanzaron US$435.4 millones durante los primeros cinco meses de 2026.

En ese mismo período, las exportaciones totales sumaron US$581.9 millones, impulsadas por un crecimiento de 16.4 % en las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales. Aunque las exportaciones registradas reflejaron una disminución de US$3.3 millones (0.8 %) frente al mismo período de 2025, cuando totalizaron US$438.7 millones, este resultado se acompaña de un crecimiento en otros componentes del comercio exterior, como las exportaciones de valor agregado provenientes de los regímenes especiales, reporta IINTELCOM. La composición de la oferta exportable también muestra una evolución en los productos que Panamá coloca en el exterior. Los camarones congelados continúan liderando las exportaciones al mes de mayo, seguidos por los bananos, que ascienden del tercer al segundo lugar registrado el mes anterior. Completan el Top 10 la teca, el aceite de palma, el azúcar, los medicamentos, los desperdicios metálicos, las sandías y el café sin tostar ni descafeinar. En conjunto, estas diez subpartidas representan el 55% de las exportaciones registradas del país, detalla IINTELCOM.