Panamá evalúa contratar oncólogos y cardiólogos extranjeros por déficit

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Las posibles contrataciones de médicos extranjeros se harán "únicamente para cubrir vacantes críticas donde no exista disponibilidad de personal panameño calificado", según la información oficial ofrecida por el Ministerio de Salud.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá está evaluando la contratación de médicos especialistas extranjeros, principalmente en oncología, cardiología y anestesiología, para suplir el déficit de profesionales en la sanidad pública, informó la cartera de Salud. "Efectivamente el presidente (de Panamá, José Raúl Mulino) dijo ayer que podría darse la necesidad de que contratáramos médicos del extranjero y, si eso es necesario, lo vamos a hacer", dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd.

Las posibles contrataciones de médicos extranjeros se harán "únicamente para cubrir vacantes críticas donde no exista disponibilidad de personal panameño calificado", según la información oficial ofrecida por el Ministerio de Salud. "Realmente médicos en Panamá hay suficiente cantidad de generales, especialistas hacen falta. Nosotros tenemos que ver cómo vamos cubriendo esa necesidad. Especialmente, por ejemplo, hay especialidades como cardiología o anestesiología que escasean", sostuvo el ministro respaldando el déficit a una tendencia regional. En la víspera, Mulino firmó una ley de "olvido oncológico" que protege a los pacientes con cinco años de superar un cáncer de posibles restricciones o aumentos de primas en los seguros de salud, servicios bancarios y préstamos en Panamá, país con un sistema de salud público deficiente que obliga a muchos ciudadanos a pagar uno privado.