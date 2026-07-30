Costa Rica: Exportaciones de bienes crecieron 7 % al primer semestre

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Las exportaciones desde zona franca sumaron US$7.855 millones, con un crecimiento de 6 %, mientras que las del régimen definitivo alcanzaron los US$3.746 millones y un aumento de 8 %.

Por revistaeyn.com De acuerdo con los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), al primer semestre de 2026, las exportaciones de bienes alcanzaron los US$11.722 millones con un crecimiento de 7 %, equivalente a US$722 millones más en comparación con el mismo periodo de 2025. El resultado fue impulsado por el crecimiento de los dos principales regímenes de exportación del país. Las exportaciones desde zona franca sumaron US$7.855 millones, con un crecimiento de 6 %, mientras que las del régimen definitivo alcanzaron los US$3.746 millones y un aumento de 8 %.

Esta complementariedad también se refleja en el desempeño sectorial. El equipo de precisión y médico, principal sector exportador del país con una participación del 46 % aumentó 4 %; el sector agrícola creció 6 %; la industria alimentaria 10 %; y el sector eléctrico y electrónico registró un 25%; químico farmacéutico un 4 %, metalmecánica un 7 %, pecuario y pesca un 13 % y caucho 5 %, reporta PROCOMER. Por su parte, el sector de plástico disminuyó 5 %, principalmente por una contracción en el mercado estadounidense. Entre los productos que más contribuyeron al crecimiento se encuentran los dispositivos médicos con US$135 millones adicionales, los jugos y concentrados de frutas con US$59 millones, el banano con US$56 millones, la piña con US$47 millones, así como las máquinas y aparatos para la fabricación de semiconductores US$46 millones.