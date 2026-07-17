Exportaciones de servicios de Panamá aumentaron 9.7 % al primer trimestre

Las exportaciones de servicios de Panamá cerraron 2025 con un récord histórico de US$20,194 millones e iniciaron 2026 con exportaciones por US$5,499.8 millones durante el primer trimestre, un aumento de 9.7 % respecto al mismo período del año anterior, según el más reciente informe publicado por la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector transporte, que aportó US$2,760.1 millones, equivalentes a la mitad de las exportaciones de servicios del país (50.2 %) durante el primer trimestre, gracias al desempeño del Canal de Panamá, los puertos y la plataforma logística nacional.

Le siguió el rubro de viajes, con un crecimiento de 15.6 %, impulsado por la recuperación sostenida del turismo internacional. A ello se suma el desempeño de los servicios financieros, telecomunicaciones, informática y otros servicios empresariales, que continúan ampliando y diversificando la oferta exportable panameña.

Durante el primer trimestre de 2026, los sectores tradicionales registraron US$4,782.2 millones, equivalentes al 87 % de las exportaciones de servicios y un incremento de 11.2 % respecto al mismo período del año anterior.