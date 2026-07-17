Exportaciones de servicios de Panamá aumentaron 9.7 % al primer trimestre

Por revistaeyn.com
Las exportaciones de servicios de Panamá cerraron 2025 con un récord histórico de US$20,194 millones e iniciaron 2026 con exportaciones por US$5,499.8 millones durante el primer trimestre, un aumento de 9.7 % respecto al mismo período del año anterior, según el más reciente informe publicado por la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector transporte, que aportó US$2,760.1 millones, equivalentes a la mitad de las exportaciones de servicios del país (50.2 %) durante el primer trimestre, gracias al desempeño del Canal de Panamá, los puertos y la plataforma logística nacional.
Le siguió el rubro de viajes, con un crecimiento de 15.6 %, impulsado por la recuperación sostenida del turismo internacional. A ello se suma el desempeño de los servicios financieros, telecomunicaciones, informática y otros servicios empresariales, que continúan ampliando y diversificando la oferta exportable panameña.
Durante el primer trimestre de 2026, los sectores tradicionales registraron US$4,782.2 millones, equivalentes al 87 % de las exportaciones de servicios y un incremento de 11.2 % respecto al mismo período del año anterior.
Por su parte, los servicios modernos alcanzaron US$717.6 millones, consolidando su participación en actividades de mayor valor agregado.
Los resultados coinciden con las iniciativas que impulsa el MICI para fortalecer este sector estratégico, entre ellas la Estrategia Nacional para la Exportación de Servicios Modernos (ENESM) y el Decreto Ejecutivo No. 14, que creó el Comité Tripartito encargado de coordinar su implementación.
Estas acciones buscan ampliar la presencia internacional de los servicios panameños, promover actividades intensivas en conocimiento e impulsarr a Panamá como un centro regional de servicios de alto valor.