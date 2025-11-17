Informe: Economía panameña avanza, pero presenta señales de enfriamiento

Centroamérica & Mundo

La Inversión Extranjera Directa de Panamá se contrajo drásticamente en el primer semestre del año, registrando una caída de -121 %, atribuida a retiros de capital y a una disminución en los montos reinvertidos.

Por revistaeyn.com La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) divulgó su más reciente “Reporte Económico Ejecutivo Mensual”, en el que traza un panorama de crecimiento continuo para la economía del país, aunque marcado por una moderación evidente. El documento también insta a adoptar decisiones estratégicas que permitan dinamizar la inversión, fortalecer el mercado laboral y elevar la competitividad de Panamá en el contexto regional. De acuerdo con las cifras presentadas, el Producto Interno Bruto (PIB) acumuló una expansión del 4.4 % durante los primeros seis meses de 2025. Este desempeño se explica principalmente por el impulso de actividades como logística, turismo, servicios financieros y transporte aéreo, sectores que siguen funcionando como motores centrales del aparato productivo nacional.

Sin embargo, el comportamiento más reciente muestra señales de desaceleración. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a agosto apenas avanzó 1.61%, un ritmo bastante más moderado que el observado en 2024, aunque todavía dentro de una trayectoria positiva. En medio de este entorno, Apede resaltó que Panamá conserva su grado de inversión, una certificación evaluada por la calificadora Moody’s, que si bien mantiene una perspectiva negativa, reafirma la importancia de sostener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y promover reformas que fortalezcan la productividad y la seguridad jurídica del país. No obstante, el reporte también expone focos de atención en materia de inversión extranjera y empleo. La Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo drásticamente en el primer semestre del año, registrando una caída de -121 %, atribuida a retiros de capital y a una disminución en los montos reinvertidos. Paralelamente, la cantidad de nuevos contratos formales acumulados hasta julio se redujo un -5% frente al mismo lapso de 2024. A pesar de ello, datos recientes del Ministerio de Trabajo indican que a partir de octubre comenzó a observarse un repunte en rubros como construcción, hotelería, logística, manufactura y servicios de atención al cliente, un comportamiento que sugiere un proceso de recuperación gradual.