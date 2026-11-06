Ingresos de exportaciones de café salvadoreño crecieron 12 % al cierre de ciclo 2025-2026

Centroamérica & Mundo

Las cifras dan cuenta de que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 sumaron más de US$196,05 millones.

Por Agencia EFE Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 12 % al cierre del ciclo 2025-2026 en comparación con la cosecha anterior, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC). Las cifras dan cuenta de que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 sumaron más de US$196,05 millones, frente a unos US$175,04 millones registrados en la cosecha 2024-2025, con una diferencia al alza cercana a los US$21 millones.

"En el ejercicio 2025 /26, hasta septiembre de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 0,33 % en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 12 % frente al mismo periodo del ejercicio previo", indicó el ISC. Los datos estadísticos de la cosecha señalan que se exportaron 607.908 quintales oro, de los 964.017 quintales oro-uva cosechados. Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de US$189,57 millones de ingresos, el café soluble llegó a US$4,13 millones y el café tostado a US$2,33 millones. En el ciclo 2025-2026, Norteamérica compró el 64 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 16,9 % fue enviado a Europa, el 5,4 % a Asia y el 3,8 % a Oriente Medio.