Nicaragua prevé ventas de US$918 millones en cosecha de café 2026-2027

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Para el ciclo 2026-2027 se proyecta una producción aproximada de tres millones de quintales y un precio promedio de US$294 por quintal, informó el presidente del Banco Central nicaragüense, Ovidio Reyes.

Por Agencia EFE Nicaragua espera producir tres millones de quintales de café (sacos de 45,45 kilos) en la cosecha 2026-2027 y lograr ventas por al menos US$918 millones, informó el presidente del Banco Central nicaragüense, Ovidio Reyes. “A septiembre ya llevamos US$691 millones reportados en exportaciones de café (...) y esperaríamos que se logre un monto igual o superior” al de la cosecha 2025-2026, cuando las exportaciones ascendieron a US$918 millones, indicó el funcionario en declaraciones al Canal Parlamentario de Nicaragua.

El titular del banco emisor del Estado explicó que el café sigue siendo uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, junto al oro y la carne bovina. Reyes destacó que el sector cafetalero registró resultados históricos en el ciclo 2025-2026, favorecidos por una mayor producción y precios internacionales que promediaron US$270 por quintal. “Son cifras (US$918 millones) que el sector no había experimentado nunca. La última cosecha anduvo un poco más de US$500 millones. Entonces se pueden imaginar: esto casi duplicó los ingresos de los cafetaleros”, resaltó. Para el ciclo 2026-2027 se proyecta una producción aproximada de tres millones de quintales y un precio promedio de US$294 por quintal, anotó.