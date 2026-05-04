Panamá alcanza récord en exportaciones de bienes en el primer trimestre

Centroamérica & Mundo

Por tipo de actividad, el sector industrial lideró el crecimiento de las exportaciones de Panamá con una participación del 41 % y un incremento de 22,3 % , seguido del agroindustrial, que creció 42,7 % y representó el 22 %.

Por revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Panamá alcanzaron US$250.7 millones a marzo de 2026, marcando el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, según el más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC. La cifra supone un incremento de US$1,6 millones (0,6 %) en comparación con el mismo período de 2025 (US$249.1 millones), lo que evidencia un desempeño favorable de la actividad exportadora en el inicio del año.

El comportamiento acumulado a marzo apunta a una recuperación del ritmo exportador, tras un inicio de año más moderado. Esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino. Los camarones congelados se mantuvieron liderando las exportaciones de este periodo, seguidos por azúcar, teca, sandías, aceite de palma, chatarra y medicamentos. El banano descendió del sexto al noveno lugar, mientras que los atunes de aleta amarilla se ubicaron en la última posición del Top-10. Estas diez fracciones arancelarias representaron el 57 % de las exportaciones registradas. Por tipo de actividad, el sector industrial lideró con una participación del 41 % y un incremento de 22,3 % , seguido del agroindustrial, que creció 42,7 % y representó el 22 %. En contraste, el sector pesquero y acuícola registró una contracción de 8,6 %, con una participación del 20 %, mientras que el agropecuario disminuyó 39,8 %, con el 17 % del total.