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Panamá alcanza récord en exportaciones de bienes en el primer trimestre

Por tipo de actividad, el sector industrial lideró el crecimiento de las exportaciones de Panamá con una participación del 41 % y un incremento de 22,3 % , seguido del agroindustrial, que creció 42,7 % y representó el 22 %.

  • Panamá alcanza récord en exportaciones de bienes en el primer trimestre

    Los camarones congelados se mantuvieron liderando las exportaciones de este periodo, seguidos por azúcar, teca, sandías y aceite de palma. Foto de iStock
2026-05-04

Por revistaeyn.com

Las exportaciones de bienes de Panamá alcanzaron US$250.7 millones a marzo de 2026, marcando el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, según el más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC.

La cifra supone un incremento de US$1,6 millones (0,6 %) en comparación con el mismo período de 2025 (US$249.1 millones), lo que evidencia un desempeño favorable de la actividad exportadora en el inicio del año.

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El comportamiento acumulado a marzo apunta a una recuperación del ritmo exportador, tras un inicio de año más moderado. Esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino.

Los camarones congelados se mantuvieron liderando las exportaciones de este periodo, seguidos por azúcar, teca, sandías, aceite de palma, chatarra y medicamentos. El banano descendió del sexto al noveno lugar, mientras que los atunes de aleta amarilla se ubicaron en la última posición del Top-10. Estas diez fracciones arancelarias representaron el 57 % de las exportaciones registradas.

Por tipo de actividad, el sector industrial lideró con una participación del 41 % y un incremento de 22,3 % , seguido del agroindustrial, que creció 42,7 % y representó el 22 %.

En contraste, el sector pesquero y acuícola registró una contracción de 8,6 %, con una participación del 20 %, mientras que el agropecuario disminuyó 39,8 %, con el 17 % del total.

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A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, los principales rubros fueron: pescados y crustáceos (19,8 %), frutas (11,2 %) y azúcares (8,4 %), seguidos por fundición, hierro y acero (7.5 %), madera y manufacturas de madera (7,2 %) y grasas y aceites (6.9 %). También destacaron las perlas finas y piedras preciosas (5.3 %), productos farmacéuticos (5,2% ), bebidas (3,3 %) y carnes y despojos comestibles (2.7 %).

En cuanto a destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación de Panamá, con una participación del 20.0 %, seguido por Taiwán (12,8 %), la Zona Libre de Colón (9,3 %) e India (7,7 %). Países Bajos ascendió al quinto lugar (5,5 %), seguido de Costa Rica (5,3 %). El listado lo completan México (3,1 %), Tailandia (3 %), Suiza (2,3 %) y Colombia (2,3 %). En conjunto, estos diez mercados concentraron el 71,1 % de las exportaciones registradas.

Al considerar tanto las exportaciones panameñas registradas como las de valor agregado desde regímenes especiales, el total exportado al mes de marzo de 2026 fue de US$330.3 millones, lo que representa un aumento de US$5,8 millones (1,8 %) frente al mismo período de 2025 (US$324.5 millones). Dentro de este resultado, las exportaciones de valor agregado sumaron US$79.6 millones, mostrando un crecimiento de 5,6 %.

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