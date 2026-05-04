Panamá alcanza récord en exportaciones de bienes en el primer trimestre

Por revistaeyn.com
Las exportaciones de bienes de Panamá alcanzaron US$250.7 millones a marzo de 2026, marcando el nivel más alto para un primer trimestre en el período 2010-2026, según el más reciente informe de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC.
La cifra supone un incremento de US$1,6 millones (0,6 %) en comparación con el mismo período de 2025 (US$249.1 millones), lo que evidencia un desempeño favorable de la actividad exportadora en el inicio del año.
El comportamiento acumulado a marzo apunta a una recuperación del ritmo exportador, tras un inicio de año más moderado. Esta evolución se da en un contexto de ajustes en la composición de la oferta y en los mercados de destino.
Los camarones congelados se mantuvieron liderando las exportaciones de este periodo, seguidos por azúcar, teca, sandías, aceite de palma, chatarra y medicamentos. El banano descendió del sexto al noveno lugar, mientras que los atunes de aleta amarilla se ubicaron en la última posición del Top-10. Estas diez fracciones arancelarias representaron el 57 % de las exportaciones registradas.
Por tipo de actividad, el sector industrial lideró con una participación del 41 % y un incremento de 22,3 % , seguido del agroindustrial, que creció 42,7 % y representó el 22 %.
En contraste, el sector pesquero y acuícola registró una contracción de 8,6 %, con una participación del 20 %, mientras que el agropecuario disminuyó 39,8 %, con el 17 % del total.
A nivel de capítulos del Sistema Armonizado, los principales rubros fueron: pescados y crustáceos (19,8 %), frutas (11,2 %) y azúcares (8,4 %), seguidos por fundición, hierro y acero (7.5 %), madera y manufacturas de madera (7,2 %) y grasas y aceites (6.9 %). También destacaron las perlas finas y piedras preciosas (5.3 %), productos farmacéuticos (5,2% ), bebidas (3,3 %) y carnes y despojos comestibles (2.7 %).
En cuanto a destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación de Panamá, con una participación del 20.0 %, seguido por Taiwán (12,8 %), la Zona Libre de Colón (9,3 %) e India (7,7 %). Países Bajos ascendió al quinto lugar (5,5 %), seguido de Costa Rica (5,3 %). El listado lo completan México (3,1 %), Tailandia (3 %), Suiza (2,3 %) y Colombia (2,3 %). En conjunto, estos diez mercados concentraron el 71,1 % de las exportaciones registradas.
Al considerar tanto las exportaciones panameñas registradas como las de valor agregado desde regímenes especiales, el total exportado al mes de marzo de 2026 fue de US$330.3 millones, lo que representa un aumento de US$5,8 millones (1,8 %) frente al mismo período de 2025 (US$324.5 millones). Dentro de este resultado, las exportaciones de valor agregado sumaron US$79.6 millones, mostrando un crecimiento de 5,6 %.