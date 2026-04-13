Exportaciones de Guatemala subieron 7,6 % en el primer bimestre

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En la lista de los principales productos de exportación destacaron el azúcar con US$164 millones (6,2 %), el banano con US$153,6 millones (5,8 %), las grasas y aceites comestibles con US$136,5 millones (5,1 %) y el cardamomo con US$123,9 millones (4,7 %).

Por Agencia EFE Las divisas por exportaciones de Guatemala al mercado internacional crecieron un 7,6 % durante el primer bimestre de 2026, según estadísticas divulgadas por el banco central. El Banco de Guatemala (central) detalló que entre enero y febrero el país centroamericano realizó exportaciones de productos por US$2.661,2 millones. Dicho monto fue superior en US$188,8 millones —un 7,6 % más— a los US$2.472,4 millones que Guatemala exportó en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con los datos oficiales, los productos que generaron más ingresos de divisas en los dos primeros meses de este año fueron el café con US$322,7 millones (12,1 % del total), seguido por los artículos de vestuario con US$245,5 millones (9,2 %). En la lista de los principales productos de exportación también destacaron el azúcar con US$164 millones (6,2 %), el banano con US$153,6 millones (5,8 %), las grasas y aceites comestibles con US$136,5 millones (5,1 %) y el cardamomo con US$123,9 millones (4,7 %). Según la banca central, en este periodo el principal destino de las ventas guatemaltecas fue el mercado de Estados Unidos, que se mantiene como el mayor socio comercial de la nación centroamericana. A dicho país se exportaron productos por US$872,5 millones, lo que representa el 32,8 % del total de divisas generadas.