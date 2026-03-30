Honduras cerró 2025 con US$881.2 millones en IED, una disminución de 2,1 %

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Los datos del BCH reflejan una IED dependiente de la reinversión de utilidades y con una fuerte concentración en el sector financiero, lo que plantea desafíos para diversificar la base productiva de Honduras.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Al cierre de 2025, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Honduras alcanzó los US$881.2 millones, una cifra 2,1 % menor a los US$900.8 millones registrados en 2024, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). Este comportamiento refleja una disminución en la IED hacia Honduras por segundo año consecutivo. El principal motor de la IED fue la reinversión de utilidades, que sumó US$883.8 millones, consolidándose como la fuente predominante de financiamiento externo. En contraste, las entradas por endeudamiento neto entre empresas y otro capital aportaron US$16.2 millones, mientras que las acciones y otras participaciones patrimoniales registraron una disminución de US$18.8 millones, evidenciando salidas de capital en este componente.

La leve reducción respecto al año anterior se explica, principalmente, por una menor reinversión de utilidades en sectores clave como la industria manufacturera, transporte, almacenaje y telecomunicaciones, así como en electricidad, gas y agua. Durante el cuarto trimestre de 2025, la dinámica mostró un mayor impulso, con un flujo neto de IED de US$312.2 millones. En este período, las utilidades reinvertidas representaron US$183.4 millones, equivalentes al 58.7 % del total trimestral. Asimismo, el rubro de “otro capital” registró ingresos por US$156.0 millones, impulsados por mayores pasivos frente a casas matrices, especialmente en actividades de manufactura y maquila. Por el contrario, las acciones y participaciones de capital contabilizaron egresos netos por US$27.2 millones, asociados en gran medida a salidas patrimoniales en empresas del sector financiero y de seguros.