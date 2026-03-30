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Honduras cerró 2025 con US$881.2 millones en IED, una disminución de 2,1 %

Los datos del BCH reflejan una IED dependiente de la reinversión de utilidades y con una fuerte concentración en el sector financiero, lo que plantea desafíos para diversificar la base productiva de Honduras.

  • Honduras cerró 2025 con US$881.2 millones en IED, una disminución de 2,1 %

    Desde la perspectiva sectorial, las actividades financieras y de seguros lideraron ampliamente la captación de IED en 2025, concentrando el 69 % del total anual. Foto de iStock
2026-03-30

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Al cierre de 2025, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Honduras alcanzó los US$881.2 millones, una cifra 2,1 % menor a los US$900.8 millones registrados en 2024, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). Este comportamiento refleja una disminución en la IED hacia Honduras por segundo año consecutivo.

El principal motor de la IED fue la reinversión de utilidades, que sumó US$883.8 millones, consolidándose como la fuente predominante de financiamiento externo. En contraste, las entradas por endeudamiento neto entre empresas y otro capital aportaron US$16.2 millones, mientras que las acciones y otras participaciones patrimoniales registraron una disminución de US$18.8 millones, evidenciando salidas de capital en este componente.

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La leve reducción respecto al año anterior se explica, principalmente, por una menor reinversión de utilidades en sectores clave como la industria manufacturera, transporte, almacenaje y telecomunicaciones, así como en electricidad, gas y agua.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la dinámica mostró un mayor impulso, con un flujo neto de IED de US$312.2 millones. En este período, las utilidades reinvertidas representaron US$183.4 millones, equivalentes al 58.7 % del total trimestral.

Asimismo, el rubro de “otro capital” registró ingresos por US$156.0 millones, impulsados por mayores pasivos frente a casas matrices, especialmente en actividades de manufactura y maquila.

Por el contrario, las acciones y participaciones de capital contabilizaron egresos netos por US$27.2 millones, asociados en gran medida a salidas patrimoniales en empresas del sector financiero y de seguros.

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Desde la perspectiva sectorial, las actividades financieras y de seguros lideraron ampliamente la captación de IED en 2025, concentrando el 69 % del total anual. Le siguieron la industria de bienes para transformación, con 12.6 %, y el sector de comercio, hoteles y restaurantes, con 11 %. Sin embargo, parte de estos flujos se vio contrarrestada por la distribución de dividendos en la industria manufacturera.

En el último trimestre, la tendencia sectorial se mantuvo, aunque con una mayor diversificación: las actividades financieras y de seguros representaron el 49 % del flujo, mientras que la industria de bienes para transformación alcanzó el 47,6 % y el comercio, hoteles y restaurantes el 26,1 %. En contraste, sectores como transporte, telecomunicaciones, minería y construcción registraron reducciones en los flujos de inversión.

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos, Colombia, Panamá y la región centroamericana fueron los principales inversionistas, aportando en conjunto US$780.2 millones en 2025. Por otro lado, se observaron salidas netas hacia países como Bélgica, Luxemburgo y México, principalmente debido a la distribución de dividendos hacia sus casas matrices.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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