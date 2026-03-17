Irán afirmó que Javier Milei “cruzó una línea roja imperdonable”

Por revistaeyn.com

Irán lanza un mensaje contundente al presidente de Argentina, Javier Milei. La advertencia llegó a través de un dura editorial en el diario Tehran Times, un medio vinculado al régimen iraní, y firmado por Saleh Abidi Maleki.

El gobierno de Irán acusó formalmente al presidente Javier Milei de cruzar una “línea roja imperdonable”, esto luego que el mandatario argentino calificara a la República Islámica como un "enemigo" del país.

“Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada", dice el escrito.

En la universidad judía de Estados Unidos, el pasado 9 de marzo, Milei ratificó su alineamiento absoluto con el "eje occidental".

"No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", apuntó.