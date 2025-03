Juan José Daboub: El CAFTA-DR es un buen tratado, que no hemos aprovechado

Hoy en día un contenedor viajando de Panamá atravesando toda Centroamérica hacia los Estados Unidos vía terrestre viaja a aproximadamente menos de 20 kilómetros por hora, por la condición de las carreteras, el tiempo que toma pasar por aduanas... por mil cosas. Usted necesita ir a 55 millas por hora, 70 u 80 kilómetros por hora. Necesitamos multiplicar por tres o cuatro veces la velocidad a la que viajan porque si no, no vamos a ser competitivos. Todavía va a salir más fácil traer de China, que toma 8 días llevar algo del país por barco, cuando pudiéramos llegar nosotros en horas hacia los Estados Unidos.

Por el lado de infraestructura, es muy importante puertos, aeropuertos, carreteras, energía, agua y telecomunicaciones. De todo eso hay, pero no hay suficiente, o no está en las mejores condiciones posibles.

E&N: Con respecto a las mejoras de productividad que necesitamos que ha mencionado, ¿qué proponen como HUGE?

Daboub: Tenga la siguiente figura: hoy en día la infraestructura vial es como venas con colesterol, que no permiten el flujo continuo de sangre. Igual sucede con los obstáculos por falta de infraestructura, los cuellos de botella, algunas de las aduanas, algunos de los puentes por su anchura, etc., inhiben poder ser más competitivos en una de las variables más importantes, que es el tiempo de entrega.

Hablando en la parte laboral, yo he hablado con empresas americanas que en este momento producen en China y me dicen: "Yo voy a China con este producto y cuando pido muestras, en 48 horas me las producen; y además me dan otras opciones más baratas o con mejores atributos." Estas mismas empresas me han dicho que cuando vienen a nuestra región, ni siquiera dos semanas después les han contestado. Hay todo un tema de tiempo de atención y de reacción a lo que los clientes nos están pidiendo, que no se está haciendo de la mejor manera posible.

También hablamos del costo de hacer negocios. Cuando usted tiene todavía en algunos de los países de la región un alto grado de inseguridad −digamos que El Salvador ha logrado superar esto−, pero en los demás países todavía el tema de inseguridad representa hasta un 20% del costo de hacer negocios ya sea porque su prima de seguro es más cara, porque usted tiene que llevar un vigilante en el camión para despachar los productos y poderlos distribuir, o porque le robaron el camión... Ese 20% nos hace menos competitivos.

Si usted va sumando las carreteras, el hecho de que no tenemos suficiente mano de obra capacitada, el hecho que nos puede costar hasta 20% más hacer negocios por la parte de inseguridad, el hecho del costo de la energía eléctrica... puede nos pone en una situación difícil. Tenemos que atacar cada uno de esos problemas uno por uno, y es posible hacerlo. De hecho, en HUGE estamos muy convencidos de que el sector privado está en una posición hasta cierto punto privilegiada para persuadir y convencer a los gobiernos de algunas de las inversiones, pero también a realizar nosotros las inversiones.

Y pongo un ejemplo claro: IDC Network, con otros fundadores de HUGE, están construyendo una carretera que se llama Xochi, que va desde la ciudad de Guatemala al sur de México. Hoy día mover un contenedor de la Ciudad de México a Retalhuleu puede tomar 3 o 4 horas, con esta carretera que va a ser privada y se paga un peaje, se reduce a menos de 1 hora. Ejemplos como esos son los que tenemos que hacer más ampliamente, construir esas infraestructuras dentro de todos los países y conectarnos a Estados Unidos de una forma más eficiente.

E&N: Ha señalado cosas que en las que la región puede mejorar para elevar su productividad. En su análisis, ¿qué aprecia de la región? ¿Qué está haciendo bien el sector empresarial y los gobiernos?

Daboub: Para empezar y lo más importante es que tienen el valor, las ganas y las garras de seguir invirtiendo en nuestros países, a pesar de una serie de riesgos innatos que existen. El empresario centroamericano y en particular el de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, por lo menos los que están en HUGE, tienen más de 100 años de estar en estos países, y han pasado por todo tipo de vicisitudes, desastres naturales, diferentes tipos de gobiernos que no ha sido lo más amigables, guerras y eso solo los ha hecho más resilientes.

El factor más importante que distingue a los trabajadores y a los empleadores de la región, a los empresarios pequeños, medianos y grandes es su capacidad de adaptarse al cambio, su resiliencia para responder a los retos y su valor de seguir invirtiendo.