La inflación acumulada de Nicaragua en 2025 fue de 2,7 %, levemente menor a 2024

La inflación acumulada en 2025 de Nicaragua, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,7 %, menor a la registrada en 2024 que fue de 2,84 %, reportó el Banco Central de Nicaragua (BCN).

La baja inflación, señala el BCN es resultado de "una política monetaria de estabilización cambiaria que mantiene el deslizamiento de la moneda en cero por ciento, una política de subsidios que ha estabilizado los precios de los combustibles y del transporte público, y de una inflación importada baja como parte de la desaceleración de la inflación internacional".

Para 2026, el BCN espera que esta tendencia de baja inflación se mantenga, en un contexto de continuidad de políticas monetaria y fiscal coherentes y perspectivas positivas para el crecimiento económico y aumento de la oferta de bienes que incidirá positivamente sobre las expectativas de los agentes económicos.