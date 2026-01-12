Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3,5 y 4,5 % para 2026

Centroamérica & Mundo

El Presidente del BCN indicó que la economía nicaragüense presenta fortalezas que ayudarían a mitigar los imprevistos que puedan presentarse en 2026 y a propiciar un crecimiento mejor al esperado.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, presentó ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, un “Informe Económico de los 19 años del Pueblo Presidente” en el que incluyó también una descripción del desempeño económico de Nicaragua en 2025 y las perspectivas para 2026. Reyes señaló que para 2025 la economía ha acumulado un crecimiento de 4,9 %”, con baja inflación y desempleo reducido (2,4 %), mientras que para 2026 se proyecta un crecimiento de entre 3,5 % y 4,5 %, con inflación baja, confirmando una economía más estable, resiliente y sostenible.

"La expectativa es que se mantenga la dinámica positiva sectorial, lo que a su vez permitiría la estabilidad en el mercado laboral, manteniéndose una tasa de desempleo baja en un rango de entre 3 % y 3,5 %”, acotó. En lo que respecta a la inflación doméstica, señaló que “se espera que se mantenga baja en un rango de proyección de 2,5 % y 3,5 %, sustentado en un marco de política fiscal, monetaria y cambiaria adecuado, con las políticas de subsidio del Gobierno para contener el incremento del costo de vida de la población y una tasa de deslizamiento cambiario de cero por ciento que también está atenuando la inflación.” En el sector externo, destacó que el déficit de cuenta corriente de 13,1 % del PIB en 2006 se transformó en un superávit superior al 7 % del PIB en 2025, impulsado por el aumento de las exportaciones de US$2.007,8 millones a US$8.678,3 millones y por una inversión extranjera directa que supera los US$3.000 millones.