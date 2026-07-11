La inflación en Honduras volvió a moderarse en junio

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación interanual en Honduras continuó desacelerándose durante junio de 2026, al ubicarse en 5.83 %, por debajo del 6.09 % registrado en mayo, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas internacionales y sus efectos sobre los mercados energéticos.
Aunque el indicador mantiene una tendencia descendente, todavía permanece por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), fijado en 4.0 % ± 1 punto porcentual.
De acuerdo con el más reciente informe del BCH, la moderación de la inflación responde principalmente a choques de oferta de carácter transitorio que han influido en la evolución reciente de los precios, comportamiento que, según la autoridad monetaria, se mantiene dentro de la trayectoria prevista en el Programa Monetario.
El principal motor de la inflación continúa siendo el transporte, que aportó 2.48 puntos porcentuales al resultado interanual, impulsado por el incremento en los precios de los combustibles y con mayores variaciones en las regiones Oriental y Metropolitana de San Pedro Sula.
Le siguieron las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, con una incidencia de 1.26 puntos; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0.72 puntos; y restaurantes y servicios de alojamiento, con 0.57 puntos. En conjunto, estos cuatro rubros explicaron el 86.3 % de la inflación anual.
Desde la perspectiva económica, la categoría de energía fue la de mayor incidencia, con un aporte de 2.02 puntos porcentuales, reflejando el impacto de los mayores precios internacionales del petróleo y del aumento en las tarifas de energía eléctrica. Los servicios aportaron 1.64 puntos porcentuales, mientras que alimentos y bienes contribuyeron con 1.26 y 0.91 puntos, respectivamente.
"En junio de 2026, el nivel general del IPC se desaceleró por segundo mes consecutivo, registrando una variación mensual de 0.19%, la más baja en este mes desde 2020; siendo menor en 0.63 puntos porcentuales con relación al mes anterior (0.82%) y 0.25 puntos respecto al mismo mes de 2025 (0.44%)", destacó el BCH.
El informe también muestra señales de una menor presión inflacionaria de corto plazo. El indicador de magnitud descendió a 0.42 %, desde 0.4 7% en mayo, mientras que el indicador de difusión reflejó que el 62.5 % de los 405 bienes y servicios que integran la canasta del IPC registraron incrementos de precio, en tanto que el 28.9% mostró reducciones respecto al mes anterior.
Estos resultados sugieren una desaceleración gradual del ritmo de crecimiento de los precios, aunque persisten presiones derivadas de los costos energéticos, climáticos y de producción.