La inflación en Honduras volvió a moderarse en junio

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Aunque el indicador mantiene una tendencia descendente, todavía permanece por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), fijado en 4.0 % ± 1 punto porcentual.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación interanual en Honduras continuó desacelerándose durante junio de 2026, al ubicarse en 5.83 %, por debajo del 6.09 % registrado en mayo, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas internacionales y sus efectos sobre los mercados energéticos. Aunque el indicador mantiene una tendencia descendente, todavía permanece por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), fijado en 4.0 % ± 1 punto porcentual.

De acuerdo con el más reciente informe del BCH, la moderación de la inflación responde principalmente a choques de oferta de carácter transitorio que han influido en la evolución reciente de los precios, comportamiento que, según la autoridad monetaria, se mantiene dentro de la trayectoria prevista en el Programa Monetario. El principal motor de la inflación continúa siendo el transporte, que aportó 2.48 puntos porcentuales al resultado interanual, impulsado por el incremento en los precios de los combustibles y con mayores variaciones en las regiones Oriental y Metropolitana de San Pedro Sula. Le siguieron las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, con una incidencia de 1.26 puntos; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0.72 puntos; y restaurantes y servicios de alojamiento, con 0.57 puntos. En conjunto, estos cuatro rubros explicaron el 86.3 % de la inflación anual. Desde la perspectiva económica, la categoría de energía fue la de mayor incidencia, con un aporte de 2.02 puntos porcentuales, reflejando el impacto de los mayores precios internacionales del petróleo y del aumento en las tarifas de energía eléctrica. Los servicios aportaron 1.64 puntos porcentuales, mientras que alimentos y bienes contribuyeron con 1.26 y 0.91 puntos, respectivamente.