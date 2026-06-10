Honduras: inflación desacelera en mayo, pero sigue por encima de la meta

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación mensual en Honduras mostró una desaceleración significativa durante mayo de 2026 al ubicarse en 0.82 %, una reducción de 0.91 puntos porcentuales respecto al 1.73 % registrado en abril. Sin embargo, la variación interanual alcanzó el 6.09 %, manteniéndose por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), fijado en 4.0 % ± 1 punto porcentual.
De acuerdo con el más reciente informe del BCH, el comportamiento de los precios continúa influenciado por choques externos de oferta, particularmente en el sector energético y el transporte, aunque se observan señales de moderación en el ritmo de crecimiento de los precios a corto plazo.
“El indicador de magnitud registró una tasa de 0.47 %, reflejando una inflación de magnitud media y una desaceleración en la trayectoria de crecimiento de los precios respecto a abril de 2026”, destacó la autoridad monetaria.
Durante mayo, el 61.7 % de los 405 bienes y servicios que integran la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportaron aumentos en sus precios, mientras que el 31.4 % registró reducciones y el 6.9 % permaneció sin cambios.
La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzó el 3.60 %, superior al 2.76 % observado al cierre de abril. En términos interanuales, el indicador se situó 1.55 puntos porcentuales por encima del registrado en mayo de 2025, cuando fue de 4.54 %.
El BCH señaló que este comportamiento “es congruente con la trayectoria prevista en las estimaciones del Programa Monetario y responde principalmente a efectos de primera ronda asociados a choques de oferta”.
La principal presión inflacionaria provino de la clasificación económica de Energía, que aportó 0.46 puntos porcentuales a la inflación mensual. El aumento de los combustibles para uso vehicular y del gas licuado de uso doméstico estuvo relacionado con la normalización de los precios internacionales, aunque parcialmente mitigado por los subsidios gubernamentales.
Por divisiones, Transporte fue la que más incidió en el resultado mensual, con una contribución de 0.52 puntos porcentuales y un incremento de precios de 2.91 %. El BCH indicó que este comportamiento estuvo asociado al encarecimiento de la gasolina regular, gasolina súper y diésel, así como al aumento de tarifas en el transporte interurbano y los pasajes aéreos.
Los alimentos también ejercieron presión sobre el índice. La división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una variación mensual de 0.43 %, impulsada por incrementos en productos como limón, papa, quesillo, carnes de res y cerdo, además de pollo. Según el informe, estas alzas responden a restricciones en la oferta interna, una mayor demanda externa de ganado y condiciones climáticas desfavorables en distintas zonas productoras.
En contraste, algunos productos ayudaron a contener el avance de los precios. Entre ellos destacaron las entradas a eventos deportivos, especialmente partidos de fútbol en etapas finales, así como el banano verde, tomate, vitaminas y electrodomésticos como lavadoras, estufas y refrigeradoras.