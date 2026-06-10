Honduras: inflación desacelera en mayo, pero sigue por encima de la meta

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Pese a la desaceleración mensual observada en mayo, los datos del BCH reflejan que la inflación continúa enfrentando presiones, especialmente en energía, transporte y alimentos, sectores clave para el comportamiento del costo de vida de los hondureños.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación mensual en Honduras mostró una desaceleración significativa durante mayo de 2026 al ubicarse en 0.82 %, una reducción de 0.91 puntos porcentuales respecto al 1.73 % registrado en abril. Sin embargo, la variación interanual alcanzó el 6.09 %, manteniéndose por encima del rango de tolerancia de mediano plazo establecido por el Banco Central de Honduras (BCH), fijado en 4.0 % ± 1 punto porcentual. De acuerdo con el más reciente informe del BCH, el comportamiento de los precios continúa influenciado por choques externos de oferta, particularmente en el sector energético y el transporte, aunque se observan señales de moderación en el ritmo de crecimiento de los precios a corto plazo.

“El indicador de magnitud registró una tasa de 0.47 %, reflejando una inflación de magnitud media y una desaceleración en la trayectoria de crecimiento de los precios respecto a abril de 2026”, destacó la autoridad monetaria. Durante mayo, el 61.7 % de los 405 bienes y servicios que integran la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportaron aumentos en sus precios, mientras que el 31.4 % registró reducciones y el 6.9 % permaneció sin cambios. La inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzó el 3.60 %, superior al 2.76 % observado al cierre de abril. En términos interanuales, el indicador se situó 1.55 puntos porcentuales por encima del registrado en mayo de 2025, cuando fue de 4.54 %. El BCH señaló que este comportamiento “es congruente con la trayectoria prevista en las estimaciones del Programa Monetario y responde principalmente a efectos de primera ronda asociados a choques de oferta”. La principal presión inflacionaria provino de la clasificación económica de Energía, que aportó 0.46 puntos porcentuales a la inflación mensual. El aumento de los combustibles para uso vehicular y del gas licuado de uso doméstico estuvo relacionado con la normalización de los precios internacionales, aunque parcialmente mitigado por los subsidios gubernamentales.