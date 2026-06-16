Confianza económica en Honduras alcanza su nivel más alto de los últimos seis años

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La confianza sobre el desempeño de la economía hondureña continúa fortaleciéndose. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) correspondiente a mayo de 2026, elaborada por el Banco Central de Honduras (BCH), el Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó los 63.8 puntos, el nivel más alto registrado para este mes en los últimos seis años.
El indicador se mantuvo por encima de los 50 puntos —umbral que marca una percepción de expansión económica— por quinto mes consecutivo, consolidando una tendencia positiva durante 2026.
La confianza expresada por los analistas se sustenta tanto en la valoración de la situación actual de la economía (49.1 %) como en las expectativas sobre su desempeño futuro (50.9 %).
Entre los factores que explican este optimismo destacan la estabilidad macroeconómica, el dinamismo del consumo de bienes y servicios impulsado por el flujo de remesas familiares, el crecimiento de la liquidez en el sistema bancario y una mayor disponibilidad de divisas en el mercado cambiario. Los participantes también resaltaron las expectativas favorables en torno a las acciones del nuevo gobierno, especialmente en materia de diálogo y generación de condiciones para nuevas inversiones.
A ello se suma el reciente acuerdo técnico alcanzado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la cuarta y quinta revisión del Servicio de Crédito Ampliado y del Servicio Ampliado. Según los analistas, los desembolsos previstos fortalecerán las Reservas Internacionales Netas y contribuirán a preservar la confianza de los agentes económicos.
No obstante, la encuesta del BCH también identifica riesgos que podrían afectar el desempeño económico durante este año, entre ellos la persistencia del conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de eventos climáticos adversos.
En materia de inflación, los analistas prevén que el indicador cierre 2026 en 4.98 %, dentro del rango de tolerancia establecido por el BCH de 4.0 % más o menos un punto porcentual. Asimismo, proyectan una desaceleración gradual de las presiones inflacionarias durante los próximos dos años, apoyada por las medidas de política monetaria y una menor presión de los precios internacionales.
Sin embargo, advierten que los precios de los alimentos, los combustibles, las materias primas y algunos bienes importados seguirán siendo factores determinantes para la evolución de la inflación.
Respecto al crecimiento económico, las expectativas apuntan a una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.6 % en 2026 y de 3.8 % en 2027. Estas previsiones están respaldadas por el comportamiento favorable del consumo interno, el ingreso de remesas y el impulso de la inversión pública y privada.
La mayoría de los especialistas consultados por el BCH considera altamente probable que la economía hondureña mantenga un crecimiento anual entre 3 % y 4 % durante los próximos dos años, reflejando una percepción de estabilidad y continuidad en el proceso de expansión económica del país.