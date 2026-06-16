Confianza económica en Honduras alcanza su nivel más alto de los últimos seis años

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El Índice de Confianza de la Actividad Económica se mantuvo por encima de los 50 puntos —umbral que marca una percepción de expansión económica— por quinto mes consecutivo, consolidando una tendencia positiva durante 2026.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La confianza sobre el desempeño de la economía hondureña continúa fortaleciéndose. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) correspondiente a mayo de 2026, elaborada por el Banco Central de Honduras (BCH), el Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó los 63.8 puntos, el nivel más alto registrado para este mes en los últimos seis años. El indicador se mantuvo por encima de los 50 puntos —umbral que marca una percepción de expansión económica— por quinto mes consecutivo, consolidando una tendencia positiva durante 2026.

La confianza expresada por los analistas se sustenta tanto en la valoración de la situación actual de la economía (49.1 %) como en las expectativas sobre su desempeño futuro (50.9 %). Entre los factores que explican este optimismo destacan la estabilidad macroeconómica, el dinamismo del consumo de bienes y servicios impulsado por el flujo de remesas familiares, el crecimiento de la liquidez en el sistema bancario y una mayor disponibilidad de divisas en el mercado cambiario. Los participantes también resaltaron las expectativas favorables en torno a las acciones del nuevo gobierno, especialmente en materia de diálogo y generación de condiciones para nuevas inversiones. A ello se suma el reciente acuerdo técnico alcanzado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la cuarta y quinta revisión del Servicio de Crédito Ampliado y del Servicio Ampliado. Según los analistas, los desembolsos previstos fortalecerán las Reservas Internacionales Netas y contribuirán a preservar la confianza de los agentes económicos. No obstante, la encuesta del BCH también identifica riesgos que podrían afectar el desempeño económico durante este año, entre ellos la persistencia del conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de eventos climáticos adversos.