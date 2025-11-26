Panamá concreta estrategias enfocadas en economía circular

Por revistaeyn.com

En Panamá la economía circular “ya no es opcional”. Así lo afirmaron Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente (MiAmbiente); Juan Carlos Bello, director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe; y el diputado Manuel Samaniego.

Los arriba mencionados exponen como caso de éxito el crear la Ley de Economía Circular, misma que está enfocada en lograr empresas más sólidas, prósperas y, crucialmente, más resilientes ante los retos del cambio climático.

El diputado Samaniego detalló que la nueva ley está diseñada para cambiar fundamentalmente el modelo productivo, que actualmente se basa en extraer, producir y desechar.