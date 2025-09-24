Michelle Bachelet es propuesta para Secretaría General de la ONU

POR EFE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este martes oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y dijo que su país la respaldará, pese las reticencias de la derecha y la ultraderecha, y a que su mandato en La Moneda concluirá el próximo mes de diciembre, por lo que el tema será potestad de quien lo suceda.

En su intervención ante la 80 edición de la Asamblea General de la ONU, el mandatario aseguró que llegó el tiempo para que sea una mujer la que lidere el organismo internacional y resaltó que tanto la trayectoria política nacional -fue dos veces jefa de Estado de Chile- como su experiencia internacional -donde ejerció como presidenta de ONU Mujeres y como Alta Comisionada por los Derechos Humanos- avalan a la socialista.

"Quiero decirles que el equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Este es el tiempo de América Latina y del Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación. Enfrentar el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas, en donde nunca un Secretario General ha sido mujer, es también un tema pendiente", afirmó.

"La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado si le quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo", agregó.