Grupo PEDREGAL invierte US$12 millones en Costa Rica para una nueva planta

Por revistaeyn.com
Grupo PEDREGAL invierte cerca de US$12 millones en una nueva planta de productos de concreto en Esparza, con la que busca fortalecer el desarrollo industrial de Puntarenas y contribuir al crecimiento de esta actividad en Costa Rica.
La inauguración se realizará como parte de la celebración de los 45 años de Grupo PEDREGAL. La empresa opera en Puntarenas desde hace 22 años y, para habilitar la nueva planta, adaptó las instalaciones existentes y amplió el área en 872 m², hasta alcanzar los 1.700 m².
La nueva planta elevará la capacidad de producción de 21.000 a 87.000 bloques diarios mediante tecnología europea y sistemas robóticos que automatizan distintas etapas del proceso.
“Esto significa que la producción de bloques crecerá más de 300%, superando cuatro veces el volumen actual. Esta inversión nos permite incorporar tecnología especializada y fabricar productos innovadores que actualmente no se producen en Costa Rica. Con ello, fortalecemos nuestra oferta para el sector construcción y contribuimos al desarrollo de esta provincia”, dijo David Zamora Mora, Director Comercial de PEDREGAL.
La planta incorpora sistemas robóticos que automatizan distintas etapas del proceso, desde el traslado de los bloques a la cámara de curado hasta su organización en tarimas y empaque para distribución.
Además, la planta incorpora bandejas de producción de plástico de alta densidad, de 1.400 × 1.300 milímetros, que permiten fabricar piezas de concreto de gran formato, como adoquines arquitectónicos y sistemas para muros de contención.
El sistema de curado aprovecha la humedad y el calor que generan los propios productos, sin añadir agua durante esa etapa y permitiendo un ahorro anual de 4,4 millones de litros de agua al año. Además, la planta contará con un sistema de captación de lluvia para utilizar el recurso en la preparación de las mezclas de concreto.
En cuanto al consumo energético, la nueva tecnología mejora la eficiencia productiva y optimiza el uso de la energía. Aunque su consumo aumentará un 35 %, la capacidad de producción crecerá en una proporción mayor, lo que permitirá reducir el consumo energético por producto fabricado.
Todos los productos de concreto de PEDREGAL incorporan 1 % de RESIN8, una arena sintética elaborada a partir de residuos plásticos de difícil reciclaje, que se transforman y combinan con minerales para incorporarse a materiales de construcción. Además, la compañía cuenta con una línea ecológica que incorpora entre un 3 % y un 5 %, según el producto.
“Con una producción de 87.000 bloques diarios y una dosificación de 26,7 gramos de RESIN8 por producto, la nueva planta podría aprovechar aproximadamente 2,32 toneladas de este material al día, equivalentes a más de 103.000 botellas plásticas”, agregó Zamora.
La nueva planta fortalecerá el centro de producción que Pedregal mantiene en Esparza desde hace 15 años y consolidará su función como centro logístico para la distribución de bloques, adoquines y productos premium de la línea Terra PEDREGAL hacia todo el país.
Desde Esparza, y junto con sus otros 4 centros de producción, la empresa abastecerá al mercado nacional de la construcción, incluidos distribuidores, desarrolladores inmobiliarios, instituciones públicas y consumidores finales.