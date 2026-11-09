Grupo PEDREGAL invierte US$12 millones en Costa Rica para una nueva planta

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La inversión incorpora sistemas robóticos que automatizan distintas etapas del proceso, desde el traslado de los bloques a la cámara de curado hasta su organización en tarimas y empaque para distribución.

Por revistaeyn.com Grupo PEDREGAL invierte cerca de US$12 millones en una nueva planta de productos de concreto en Esparza, con la que busca fortalecer el desarrollo industrial de Puntarenas y contribuir al crecimiento de esta actividad en Costa Rica. La inauguración se realizará como parte de la celebración de los 45 años de Grupo PEDREGAL. La empresa opera en Puntarenas desde hace 22 años y, para habilitar la nueva planta, adaptó las instalaciones existentes y amplió el área en 872 m², hasta alcanzar los 1.700 m².

La nueva planta elevará la capacidad de producción de 21.000 a 87.000 bloques diarios mediante tecnología europea y sistemas robóticos que automatizan distintas etapas del proceso. “Esto significa que la producción de bloques crecerá más de 300%, superando cuatro veces el volumen actual. Esta inversión nos permite incorporar tecnología especializada y fabricar productos innovadores que actualmente no se producen en Costa Rica. Con ello, fortalecemos nuestra oferta para el sector construcción y contribuimos al desarrollo de esta provincia”, dijo David Zamora Mora, Director Comercial de PEDREGAL. La planta incorpora sistemas robóticos que automatizan distintas etapas del proceso, desde el traslado de los bloques a la cámara de curado hasta su organización en tarimas y empaque para distribución. Además, la planta incorpora bandejas de producción de plástico de alta densidad, de 1.400 × 1.300 milímetros, que permiten fabricar piezas de concreto de gran formato, como adoquines arquitectónicos y sistemas para muros de contención.