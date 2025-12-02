SIP alerta sobre riesgos para el pluralismo en Costa Rica tras polémica subasta de frecuencias

Centroamérica & Mundo

La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión impulsado por el Gobierno de Costa Rica, al considerar que el mecanismo propuesto representa un riesgo directo para el pluralismo, la diversidad y el derecho a la libertad de expresión en el país.

Por revistaeyn.com La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encendió las alarmas ante el modelo de subasta de frecuencias de radio y televisión impulsado por el Gobierno de Costa Rica, un proceso que —según la organización— podría poner en entredicho la diversidad mediática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión en el país. El Ejecutivo costarricense, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, presentó semanas atrás un plan para licitar espacios en el espectro radioeléctrico, con el argumento de modernizar el esquema vigente y asegurar que los operadores paguen tarifas ajustadas al valor del recurso público.

Sin embargo, tras el cierre del plazo oficial el 21 de noviembre, numerosas emisoras denunciaron que quedaron imposibilitadas de participar, situación que distintos sectores consideran una amenaza directa para la pluralidad informativa. La presión de medios, especialistas, opositores y organizaciones sociales —incluida la Iglesia Católica— desembocó en una decisión clave: la Sala Constitucional ordenó suspender de inmediato el proceso, como medida cautelar, mientras analiza un recurso de amparo que cuestiona la legalidad y el diseño mismo de la subasta. Desde la SIP recuerdan que el marco internacional en materia de libertad de expresión establece límites claros al uso de criterios puramente comerciales o fiscales al asignar frecuencias. La Convención Americana y los principios del sistema interamericano subrayan que el espectro radioeléctrico no debe administrarse como si fuera un bien transable más. De hecho, la Declaración de Chapultepec advierte que la entrega o retiro de frecuencias no puede emplearse para recompensar ni castigar a medios de comunicación.