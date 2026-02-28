Costa Rica. Tribunal Constitucional anula polémica subasta de radiofrecuencias

Empresas & Management

La Sala IV declaró inconstitucional que el Gobierno adjudicara concesiones únicamente por la oferta económica más alta y ordenó rediseñar el proceso para garantizar pluralismo y equidad en el espectro radioeléctrico.

Por revistaeyn.com - Agencias La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló este viernes la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno, al considerar que el mecanismo utilizado vulneraba principios fundamentales como el pluralismo informativo y la libertad de expresión. En un fallo de mayoría, la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo que cuestionaba el procedimiento de licitación realizado el 19 de septiembre de 2025, el cual establecía como único criterio de adjudicación la oferta económica más alta.

Según el tribunal, ese esquema resultaba inconstitucional al no garantizar el pluralismo de medios y contenidos que debe existir en un Estado democrático de derecho ni asegurar una distribución equitativa del espectro radioeléctrico. Ordenan rediseñar la adjudicación La resolución ordena al Gobierno y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) implementar nuevos procedimientos de adjudicación que: • No utilicen exclusivamente la oferta económica más alta. • Incorporen de manera efectiva el pluralismo de medios y contenidos. • Garanticen una distribución equitativa, transparente e igualitaria del espectro. El recurso fue presentado por un ciudadano que argumentó que el modelo favorecía la concentración del espectro en grandes operadores y excluía a emisoras pequeñas, comunitarias, religiosas y regionales. Costos elevados y baja participación La subasta había generado una fuerte controversia en el país. Diversas organizaciones de prensa, líderes políticos y representantes de medios denunciaron que los montos base y los requerimientos técnicos hacían inviable la participación de operadores pequeños.