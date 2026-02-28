Costa Rica. Tribunal Constitucional anula polémica subasta de radiofrecuencias

Por revistaeyn.com - Agencias
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló este viernes la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno, al considerar que el mecanismo utilizado vulneraba principios fundamentales como el pluralismo informativo y la libertad de expresión.
En un fallo de mayoría, la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo que cuestionaba el procedimiento de licitación realizado el 19 de septiembre de 2025, el cual establecía como único criterio de adjudicación la oferta económica más alta.
Según el tribunal, ese esquema resultaba inconstitucional al no garantizar el pluralismo de medios y contenidos que debe existir en un Estado democrático de derecho ni asegurar una distribución equitativa del espectro radioeléctrico.
Ordenan rediseñar la adjudicación
La resolución ordena al Gobierno y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) implementar nuevos procedimientos de adjudicación que:
• No utilicen exclusivamente la oferta económica más alta.
• Incorporen de manera efectiva el pluralismo de medios y contenidos.
• Garanticen una distribución equitativa, transparente e igualitaria del espectro.
El recurso fue presentado por un ciudadano que argumentó que el modelo favorecía la concentración del espectro en grandes operadores y excluía a emisoras pequeñas, comunitarias, religiosas y regionales.
Costos elevados y baja participación
La subasta había generado una fuerte controversia en el país. Diversas organizaciones de prensa, líderes políticos y representantes de medios denunciaron que los montos base y los requerimientos técnicos hacían inviable la participación de operadores pequeños.
Entre los valores establecidos figuraban:
• FM nacional (200 kHz): desde US$193.051.
• FM nacional (400 kHz): desde US$386.102.
• FM regional/local: entre US$18.945 y US$56.640.
• AM: entre US$9.653 y US$28.959.
• Televisión regional (6 MHz): entre 1US$57.629 y US$325.044.
• Televisión nacional: US$1,6 millones como base.
A estos montos se sumaban millonarios gastos técnicos exigidos en el cartel, lo que, según denunciaron varios medios, ponía en riesgo la continuidad de numerosas emisoras históricas.
El bajo interés reflejó la polémica: apenas se recibieron cuatro ofertas para televisión, 20 para radio FM y una sola para radio AM.
Impacto en el ecosistema mediáticoEl fallo representa un revés para el Ejecutivo en materia de política de telecomunicaciones y abre un nuevo debate sobre el modelo de asignación del espectro en Costa Rica.
Para sectores críticos, la decisión de la Sala IV fortalece la protección constitucional de la libertad de expresión y evita una eventual concentración mediática.
Ahora, el desafío para el Gobierno y la Sutel será diseñar un esquema que combine sostenibilidad económica del sector con garantías reales de diversidad, acceso equitativo y competencia plural.