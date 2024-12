Latinoamérica debe fortalecer sus instituciones ante desafíos energéticos, señala BM

Destacó que América Latina “casi que ha cerrado la brecha del acceso universal de energía”, dado que “el 98 % de las personas tienen acceso a electricidad”.

Sin embargo, sostuvo que existen “retos” por superar como los efectos de las sequías, países con infraestructura anticuada así como redes de transmisión y distribución que no se han modernizado.

Apuntó que el llamado principal para los Estados “es ir enfocándose en los temas más fundamentales, es decir, tener instituciones robustas, en tener mercados funcionales con reglas claras y transparentes”.

“Sigue siendo un cuello de botella en que los elementos fundamentales todavía no están totalmente en su lugar. Entonces, si no se tienen esos elementos fundamentales en su lugar, después no se puede pasar a cosas más sofisticadas”, apuntó la experta.

Enfatizó que “un sistema resiliente es un sistema funcional y no se puede atraer inversión privada, inversión en general, a sistemas que no son funcionales porque hay un espectro de riesgos amplio y el costo de la inversión es mucho más alto”.

“Si se tiene un sistema funcional y robusto desde un principio, con reglas claras, el espectro de riesgo es menor y, por tanto, el financiamiento de la infraestructura es más fácil”, destacó.