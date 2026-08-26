Guatemala captó US$636 millones por turismo a julio, un aumento de casi 2 %

Centroamérica & Mundo

Según los datos oficiales, los principales destinos turísticos de Guatemala son el parque arqueológico Tikal, en el norte del país; el lago de Atitlán, en el oeste, y la ciudad colonial de Antigua Guatemala, en la región central.

Por Agencia EFE El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, resaltó en una entrevista con EFE que los turistas extranjeros que llegan al país centroamericano están incrementando su gasto diario en los distintos destinos que visitan. El funcionario precisó que el país, conocido por la cultura maya y su riqueza natural, captó US$636 millones por turismo entre enero y julio de 2026, un aumento de casi 2 % respecto a los US$624 millones reportados en el mismo período del año anterior, lo que demuestra que el rendimiento financiero está superando la tasa de crecimiento en la llegada de viajeros.

En lo que va del año, el Inguat contabiliza el ingreso de 1,92 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 1 % en comparación con lo registrado en los primeros siete meses del año pasado. "Personalmente yo prefiero que vengan menos y que gasten más, a que haya muchos que gasten menos. Guatemala ofrece una alta biodiversidad y riqueza cultural, y la preservamos teniendo cuidado con la cantidad de visitantes que recibimos", sostuvo el director del Inguat. Según los datos oficiales, los principales destinos turísticos de Guatemala son el parque arqueológico Tikal, en el norte del país; el lago de Atitlán, en el oeste, y la ciudad colonial de Antigua Guatemala, en la región central.

El turismo en fase de estabilización

Whitbeck detalló que el sector ha entrado en una fase de "estabilización" tras el récord de crecimiento alcanzado en 2025, cuando llegaron al país 3,36 millones de visitantes, un 11 % más respecto a los 3,03 millones en 2024. "El comportamiento es de estabilización. Registramos un aumento de más o menos el 2 % en lo que va del año. Ha habido una desaceleración en el volumen de llegadas en algunos mercados, pero el comportamiento económico, que es lo que implica dinero en los bolsillos de la gente dedicada al sector, es muy positivo", declaró. De acuerdo con registros del Inguat los viajeros internacionales registran un gasto promedio diario de US$101,9 en el país, un consumo que explica el repunte en las divisas frente al ritmo de llegadas. Entre los factores que han desacelerado el ritmo de llegada de viajeros, Whitbeck citó las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que se reflejan, entre otros, en el aumento en los costos de los combustibles y billetes aéreos. A esto se suma un efecto de sustitución temporal del destino guatemalteco provocado por la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica. Un nuevo modelo de promoción diversificadoPara amortiguar estas variaciones globales, el Inguat ha virado hacia un modelo de promoción "más integral y diversificado", enfocado en mercados no tradicionales, fortaleciendo para ello la presencia en ferias internacionales de diseño junto a tejedoras y artesanas para posicionar la oferta cultural y gastronómica de GUatemala, explicó el titular de la entidad.