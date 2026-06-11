Banco Mundial prevé crecimiento del 2,2 % para Latinoamérica por inflación

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En su informe de Perspectivas Económicas Globales, el organismo señaló que el aumento de los costos de la energía y las condiciones financieras más restrictivas afectarán principalmente a las economías importadoras de petróleo y a los países con menor margen fiscal.

Por Agencia EFE Latinoamérica y el Caribe mantendrán un crecimiento moderado en 2026, con una expansión regional del 2,2 %, una décima menos que en 2025, debido al alza de los precios de la energía, las presiones inflacionarias y el impacto de la guerra en Oriente Medio, según informó el Banco Mundial (BM). En su informe de Perspectivas Económicas Globales, el organismo señaló que el aumento de los costos de la energía y las condiciones financieras más restrictivas afectarán principalmente a las economías importadoras de petróleo y a los países con menor margen fiscal.

Brasil mantendrá su desaceleración iniciada en 2025. El BM estima que el producto interno bruto (PIB) de la mayor economía latinoamericana pasará del 2,3 % registrado en 2025 al 1,9 % este año, mientras que proyecta un crecimiento promedio del 2,1 % para 2027 y 2028. Los economistas del BM atribuyen la moderación de la economía brasileña a un menor crecimiento del consumo interno y a las presiones en los costos de la energía, que han frenado el proceso de desinflación. Aunque el Banco Central ha reducido las tasas en sus últimas decisiones, estas se mantienen en niveles elevados, un 14,5 % interanual. Para México, el BM mantiene sin cambios la previsión de crecimiento en el 1,3 % para 2026 y estima una expansión promedio del 1,8 % entre 2027 y 2028. El organismo indicó que la recuperación dependerá principalmente de la inversión, la demanda interna y la estabilidad del comercio con Estados Unidos.