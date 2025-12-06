Ley de Economía Circular es una realidad en Panamá

La Ley 502 incentiva los negocios verdes, transformando la gestión de residuos para que dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad para la manufactura y la creación de valor.

Panamá logra un hito en la región. El país ya cuenta con una ley de Economía Circular , que le permitirá transformar la manera en que produce, consume y gestiona sus desechos.

También, fomenta la generación de empleos verdes y activando el sector ecológico en áreas como la logística, el reciclaje, la reutilización y la reparación de materiales y equipos tecnológicos.

La educación ambiental también es fundamental.

El diputado Manuel Samaniego, proponente de la iniciativa, explicó a La Estrella de Panamá, que “El modelo de economía circular cambia totalmente este modelo de producción y buscamos que ese producto al final de la cadena no sea basura, sino que se convierta en un recurso valioso".

La ley establece la obligación de crear incentivos para las empresas que adopten modelos circulares.

Para los jóvenes, comentó el funcionario que el vínculo con la taxonomía de finanzas sostenibles y la creciente prioridad de proyectos circulares en banca pública y privada abre puertas de financiamiento verde para startups y proyectos tecnológicos ligados a la circularidad.