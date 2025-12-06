Centroamérica & Mundo

Ley de Economía Circular es una realidad en Panamá

La ley establece la obligación de crear incentivos para las empresas que adopten modelos circulares.

  • Ley de Economía Circular es una realidad en Panamá

    FOTO ARCHIVO E&N
2025-12-06

Por revistaeyn.com

Panamá logra un hito en la región. El país ya cuenta con una ley de Economía Circular, que le permitirá transformar la manera en que produce, consume y gestiona sus desechos.

La Ley 502 incentiva los negocios verdes, transformando la gestión de residuos para que dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad para la manufactura y la creación de valor.

Panamá concreta estrategias enfocadas en economía circular

También, fomenta la generación de empleos verdes y activando el sector ecológico en áreas como la logística, el reciclaje, la reutilización y la reparación de materiales y equipos tecnológicos.

La educación ambiental también es fundamental.

El diputado Manuel Samaniego, proponente de la iniciativa, explicó a La Estrella de Panamá, que “El modelo de economía circular cambia totalmente este modelo de producción y buscamos que ese producto al final de la cadena no sea basura, sino que se convierta en un recurso valioso".

La ley establece la obligación de crear incentivos para las empresas que adopten modelos circulares.

Para los jóvenes, comentó el funcionario que el vínculo con la taxonomía de finanzas sostenibles y la creciente prioridad de proyectos circulares en banca pública y privada abre puertas de financiamiento verde para startups y proyectos tecnológicos ligados a la circularidad.

Especial UniveRSE 2024: la escasez de agua en Centroamérica, los retos y sus soluciones

“La clave es que la ley reconoce explícitamente que la economía circular es fuente de negocios, empleo y tecnología, y no solo una restricción ambiental”, expresó Samaniego.

Con información de La Estrella de Panamá

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Medio ambiente
|
Ley
|
economía circular
|
Panamá
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE