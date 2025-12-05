AJE impulsa acopio de plásticos para manejo de residuos en Antigua Guatemala

Por revistaeyn.com

AJE entregó 14 botellones CIELO a la Municipalidad de Antigua Guatemala. Estos contenedores serán instalados principalmente en el Parque Municipal Florencia y en distintos estacionamientos de la ciudad, para servir como puntos de acopio de plásticos posconsumo en el origen.

Esta acción se enmarca en la alianza estratégica entre AJE y la Municipalidad de Antigua Guatemala, orientada a fortalecer los esfuerzos locales para avanzar hacia una ciudad sostenible, con énfasis en el manejo adecuado de los desechos aprovechables.