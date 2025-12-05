AJE impulsa acopio de plásticos para manejo de residuos en Antigua Guatemala

Por revistaeyn.com
AJE entregó 14 botellones CIELO a la Municipalidad de Antigua Guatemala. Estos contenedores serán instalados principalmente en el Parque Municipal Florencia y en distintos estacionamientos de la ciudad, para servir como puntos de acopio de plásticos posconsumo en el origen.
Esta acción se enmarca en la alianza estratégica entre AJE y la Municipalidad de Antigua Guatemala, orientada a fortalecer los esfuerzos locales para avanzar hacia una ciudad sostenible, con énfasis en el manejo adecuado de los desechos aprovechables.
“Estamos muy orgullosos de apoyar la educación ambiental para convertir esta ciudad en un modelo sostenible, particularmente en el manejo apropiado de los desechos. Nuestro objetivo es fomentar una economía circular que no sólo evite que los residuos contaminen ríos y lagos, sino que, por el contrario, generen beneficios económicos para la comunidad y los vecinos de Antigua Guatemala”, afirmó Fernando Matheu, Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para AJE Centroamérica.
Además de la entrega de los botellones CIELO, AJE anunció que, junto con la Municipalidad de Antigua Guatemala, construirá tres centros de acopio comunitario, un modelo innovador que busca incrementar la eficiencia en la recolección y valorización de residuos.
Estos espacios permitirán que materiales como plástico, papel, cartón y aluminio se reincorporen a cadenas productivas, generando valor económico y promoviendo prácticas responsables en beneficio de la comunidad.