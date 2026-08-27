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Ley en Costa Rica "amenaza" a la radio y televisión, alertan SIP y el CPJ

Las agrupaciones denunciaron consecuencias de la eventual salida del aire de estaciones de radio y televisión para sectores de la población que dependen de señales gratuitas para acceder a noticias, contenidos de interés público e información durante emergencias.

Por Agencia EFE La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) alertaron de una "seria amenaza a la viabilidad" de canales de televisión y radio en Costa Rica por una iniciativa de ley que se debatirá en la Asamblea General para establecer un pago regulatorio. Los organismos advirtieron en un pronunciamiento de que la reforma a Ley de Radio y Televisión de Costa Rica "podría provocar la salida del aire de medios de comunicación" por imponerles "una carga económica de carácter desproporcionado" a los medios.

La iniciativa legislativa establece para la televisión abierta un canon progresivo que puede llegar al 7,73 % de los ingresos brutos anuales, de acuerdo con el texto del proyecto de ley conocido por las organizaciones. La medida afectaría a canales como Teletica, que ha avisado que el pago estipulado en la reforma comprometería su viabilidad económica en la televisión abierta. El director regional del CPJ para las Américas, José Zamora, consideró que "una ley que ponga en riesgo la viabilidad de medios de radio y televisión amenaza directamente la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada". "Costa Rica debe garantizar que la regulación del espectro sea razonable y no se convierta en una potencial herramienta para silenciar a la prensa", mencionó Zamora.