Líderes de América resaltan la lucha de Machado tras ganar el Nobel de la Paz

Luego de que el Comité Noruego del Nobel la escogiera "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela", varios dirigentes en el continente le dedicaron unas palabras a la venezolana.

Por Agencia EFE Una inmensa mayoría de líderes políticos de América se unieron, sin importar la corriente ideológica que siguen, para felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz 2025. Luego de que el Comité Noruego del Nobel la escogiera "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela", varios dirigentes en el continente le dedicaron unas palabras a la venezolana, que permanece en la clandestinidad desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo del opositor Edmundo González frente a Nicolás Maduro.

Tras conocerse la noticias, la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró su compromiso con "la libertad" del país suramericano. "Celebramos en unidad el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. La primera mujer venezolana en ganar este prestigioso galardón, que eleva su compromiso con la libertad, la democracia, la justicia y la paz para Venezuela ante los ojos del mundo entero. Una lucha que compartimos y que no renunciaremos hasta que se cumplan esos objetivos", expresó la PUD en la red social X.

Voces a favor y en contra en Norteamérica

No todo fueron aplausos en Norteamérica. El asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer "la política a la paz" por no otorgarle el premio al mandatario norteamericano. "El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", añadió Cheung. Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, sí calificó a la venezolana como "una voz de unidad en su país". En el mismo sentido se manifestó el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Nobel de la Paz en 2009, quien recordó que Machado "debería inspirar a quienes luchan en forma similar en todo el mundo" y recordar a los estadounidenses su "solemne responsabilidad de preservar y defender constantemente" la democracia.