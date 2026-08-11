Centroamérica & Mundo

Llegada de turistas a El Salvador creció 5,2 % durante las Fiestas Agostinas

Las Fiestas Agostinas son las más importantes de El Salvador y constituyen el periodo de mayor flujo migratorio vacacional desde Guatemala, de donde vinieron más de 32.000 de los 95.159 turistas extranjeros.

Por Agencia EFE El Salvador recibió 95.159 turistas extranjeros durante las Fiestas Agostinas celebradas del 1 al 6 de este mes de agosto, un 5,2 % más en relación al año pasado, de acuerdo con datos oficiales divulgados, que precisaron que la mayoría de los visitantes provino de la vecina Guatemala. Las Fiestas Agostinas son las más importantes de El Salvador y constituyen el periodo de mayor flujo migratorio vacacional desde Guatemala, de donde vinieron más de 32.000 de los 95.159 turistas extranjeros, dijo la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada.

La funcionaria no precisó a cuánto asciende el ingreso económico derivado de las visitas por las Fiestas Agostinas, que se celebran en honor al patrono de la capital, Divino Salvador del Mundo. "Nuestros hermanos centroamericanos, específicamente los guatemaltecos, han encontrado en El Salvador ahora un nuevo país por explorar, les queda a menos de seis horas por lo ha crecido este segmento de guatemaltecos que vienen al país a hacer turismo", declaró Aguiñada en una entrevista en una radio local. El Salvador y Guatemala mantienen una estrecha relación comercial y turística, favorecida por la proximidad geográfica y el libre tránsito establecido en el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4). Además, El Salvador recibió la visita de más 31.000 personas procedentes de Estados Unidos, que se trata de la diáspora salvadoreña que aprovecha este periodo de vacaciones para visitar a sus familiares, indicó la funcionaria.