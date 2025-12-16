Centroamérica & Mundo

Lograr un acuerdo de paz en Ucrania está 'más cerca que nunca', dice Trump

El plan de paz respaldado por Trump, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que se está "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto. "Creo que ahora estamos más cerca que nunca", dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca antes de explicar que hoy mantuvo una "muy buena conversación" con líderes europeos.

El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un "apoyo enorme" por parte de los aliados en Europa. "Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin". "En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien", indicó. Las declaraciones de Trump coinciden con afirmaciones de altos funcionarios de la Administración, que calificaron este lunes de "realmente positivas en casi todos los aspectos" a las conversaciones en Berlín entre los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios europeos. Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino" durante el diálogo de dos días en la capital alemana, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.