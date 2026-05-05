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Los Pulitzer 2026 premian al Washington Post y coberturas sobre el uso del poder de Trump

Los Premios Pulitzer de 2026 distinguieron este lunes a The Washington Post por su cobertura del ejercicio del poder de Donald Trump, en una edición marcada por investigaciones sobre el impacto político de su presidencia y sus efectos en las instituciones estadounidenses.

Por: EFE El jurado del reconocido premio Pulitzer otorgó el galardón de Servicio Público, el más prestigioso del certamen, a la cabecera estadounidense por una serie de trabajos que analizaron la reestructuración del aparato federal durante el actual mandato de Trump, así como sus consecuencias en la gestión pública y en el funcionamiento de agencias clave del Gobierno. En febrero de 2026, el Post llevó a cabo una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente, con el despido de alrededor de un tercio de su plantilla, más de 300 periodistas, en el marco de un ajuste impulsado por la dirección del diario bajo la propiedad de Jeff Bezos. La medida afectó a múltiples áreas de la redacción, incluidas las secciones de deportes, libros y cobertura internacional.

Otros premiados de la Edición 2026

El Pulitzer de Investigación de este año fue para el equipo de The New York Times por una serie de reportajes que revelaron cómo Trump ha beneficiado a su entorno familiar y político durante sus dos etapas en el poder.