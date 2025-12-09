Empresas & Management

Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad: E&N con Mención Honorífica en edición 2025

Estrategia & Negocios logró destacar entre piezas periodísticas de medios de la región. Este 2025 obtuvo Mención Honorífica por el reportaje: Gemelo digital del Océano: así avanza la revolución azul, escrito por María José Núñez, una de nuestras corresponsales en Costa Rica.

    El reportaje Gemelo digital del Océano: así avanza la revolución azul fue publicado en nuestro ecosistema digital y en la edición 307 de nuestra publicación. FOTO E&N
Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Una cuarta vez. La revista regional Estrategia & Negocios destacó entre los finalistas del Premio Regional de Periodismo de Sostenibilidad en su quinta edición, correspondiente a 2025.

En esta edición, se reconoció el trabajo elaborado por María José Núñez, quien estuvo en la 3ª Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3) y documentó sobre la “revolución de la economía azul”, basada en ciencia, tecnología e innovación para un modelo de desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos y donde Costa Rica va a la vanguardia en la región.

María José es una periodista de reconocida trayectoria, con más de 22 años de practicar la profesión en diversos medios de comunicación costarricenses. Ha sido parte de la revista E&N desde el año 2008, desempeñándose en diversos puestos como Editora de Productos Especializados, periodista para contenidos web y reportera corresponsal de Costa Rica.

El reportaje Gemelo digital del Océano: así avanza la revolución azul fue publicado en nuestro ecosistema digital y en la edición 307 de nuestra publicación.

¿Por qué importa la “revolución azul” para Centroamérica?, es la pregunta que responde el reportaje de Núñez, para los países de Centroamérica —con costas, biodiversidad marina y economías vinculadas al mar— la economía azul representa una oportunidad de desarrollo sostenible: combinar protección ambiental, innovación científica, empleo, turismo sostenible y seguridad en actividades marítimas.

Revista Estrategia & Negocios es galardonada con el Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad Progreso 2022

Lo invitamos a leer el artículo en nuestra edición PDF.

El reportaje de esta revista, parte del hondureño Grupo OPSA, destacó entre las piezas periodísticas enviadas y publicadas en medios de Centroamérica, Colombia y El Caribe. En la edición 2025 obtuvo MENCIÓN HONORÍFICA.

La “revolución azul” o Economía azul se refiere al uso sostenible de los océanos mediante ciencia, tecnología e innovación, para combinar desarrollo económico con conservación del medio marino. El artículo fue publicado tras la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), co-presidida por Costa Rica y Francia, y destaca los avances tecnológicos y ambientales presentados para mejorar nuestra comprensión y gestión de los océanos.

La UNOC3 cerró con una declaración global a favor de la conservación de los océanos y su uso sostenible.

LIDERAZGO EN PERIODISMO SOSTENIBLE

El Premio Regional de Periodismo de Sostenibilidad es una iniciativa desarrollada por la empresa guatemalteca Progreso, que busca impulsar la agenda de sostenibilidad y reconocer el trabajo de medios y periodistas que abordan a profundidad la temática. Con esta edición, se consolida como uno de los certámenes de periodismo más relevantes de la región.

Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad: destaca Especial UniveRSE 2024, la escasez de agua en Centroamérica

Previo al reconocimiento recibido por Núñez, E&N ya ha estado en ese podio. Velia Jaramillo, editora general de la publicación, José Barrera, editor adjunto de E&N y Gabriela Melara, editora digital de revistaeyn.com, fueron reconocidas con primer lugar, tercer lugar y mención honorífica, respectivamente, en los certámenes de 2022, 2024 y 2023.



Gabriela Melara
Gabriela Melara
Editora Digital Regional

Periodista salvadoreña con experiencia en contenido digital. Inicié mi carrera en medios en 2009, formo parte de E&N desde 2018. Especializada en temas de negocios, realidad centroamericana y contenido digital. Enfocada en contar historias que cautiven a la audiencia.

