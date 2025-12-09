Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad: E&N con Mención Honorífica en edición 2025

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Una cuarta vez. La revista regional Estrategia & Negocios destacó entre los finalistas del Premio Regional de Periodismo de Sostenibilidad en su quinta edición, correspondiente a 2025.

En esta edición, se reconoció el trabajo elaborado por María José Núñez, quien estuvo en la 3ª Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3) y documentó sobre la “revolución de la economía azul”, basada en ciencia, tecnología e innovación para un modelo de desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos y donde Costa Rica va a la vanguardia en la región.

María José es una periodista de reconocida trayectoria, con más de 22 años de practicar la profesión en diversos medios de comunicación costarricenses. Ha sido parte de la revista E&N desde el año 2008, desempeñándose en diversos puestos como Editora de Productos Especializados, periodista para contenidos web y reportera corresponsal de Costa Rica.

El reportaje Gemelo digital del Océano: así avanza la revolución azul fue publicado en nuestro ecosistema digital y en la edición 307 de nuestra publicación.

¿Por qué importa la “revolución azul” para Centroamérica?, es la pregunta que responde el reportaje de Núñez, para los países de Centroamérica —con costas, biodiversidad marina y economías vinculadas al mar— la economía azul representa una oportunidad de desarrollo sostenible: combinar protección ambiental, innovación científica, empleo, turismo sostenible y seguridad en actividades marítimas.