Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad: E&N con Mención Honorífica en edición 2025

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Una cuarta vez. La revista regional Estrategia & Negocios destacó entre los finalistas del Premio Regional de Periodismo de Sostenibilidad en su quinta edición, correspondiente a 2025.
En esta edición, se reconoció el trabajo elaborado por María José Núñez, quien estuvo en la 3ª Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3) y documentó sobre la “revolución de la economía azul”, basada en ciencia, tecnología e innovación para un modelo de desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos y donde Costa Rica va a la vanguardia en la región.
María José es una periodista de reconocida trayectoria, con más de 22 años de practicar la profesión en diversos medios de comunicación costarricenses. Ha sido parte de la revista E&N desde el año 2008, desempeñándose en diversos puestos como Editora de Productos Especializados, periodista para contenidos web y reportera corresponsal de Costa Rica.
El reportaje Gemelo digital del Océano: así avanza la revolución azul fue publicado en nuestro ecosistema digital y en la edición 307 de nuestra publicación.
¿Por qué importa la “revolución azul” para Centroamérica?, es la pregunta que responde el reportaje de Núñez, para los países de Centroamérica —con costas, biodiversidad marina y economías vinculadas al mar— la economía azul representa una oportunidad de desarrollo sostenible: combinar protección ambiental, innovación científica, empleo, turismo sostenible y seguridad en actividades marítimas.
Lo invitamos a leer el artículo en nuestra edición PDF.
El reportaje de esta revista, parte del hondureño Grupo OPSA, destacó entre las piezas periodísticas enviadas y publicadas en medios de Centroamérica, Colombia y El Caribe. En la edición 2025 obtuvo MENCIÓN HONORÍFICA.
La “revolución azul” o Economía azul se refiere al uso sostenible de los océanos mediante ciencia, tecnología e innovación, para combinar desarrollo económico con conservación del medio marino. El artículo fue publicado tras la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), co-presidida por Costa Rica y Francia, y destaca los avances tecnológicos y ambientales presentados para mejorar nuestra comprensión y gestión de los océanos.
La UNOC3 cerró con una declaración global a favor de la conservación de los océanos y su uso sostenible.
LIDERAZGO EN PERIODISMO SOSTENIBLE
El Premio Regional de Periodismo de Sostenibilidad es una iniciativa desarrollada por la empresa guatemalteca Progreso, que busca impulsar la agenda de sostenibilidad y reconocer el trabajo de medios y periodistas que abordan a profundidad la temática. Con esta edición, se consolida como uno de los certámenes de periodismo más relevantes de la región.
Previo al reconocimiento recibido por Núñez, E&N ya ha estado en ese podio. Velia Jaramillo, editora general de la publicación, José Barrera, editor adjunto de E&N y Gabriela Melara, editora digital de revistaeyn.com, fueron reconocidas con primer lugar, tercer lugar y mención honorífica, respectivamente, en los certámenes de 2022, 2024 y 2023.