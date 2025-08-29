Macron advierte a Trump: UE responderá si se aplican aranceles por tasa digital

Centroamérica & Mundo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron alertó de que la UE no "se dejará amenazar" en un asunto para el que las competencias están en los parlamentos nacionales y en la Eurocámara.

Por Agencia EFE El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió de que la Unión Europea "responderá" a Estados Unidos si Donald Trump aplica, como ha amenazado, aranceles a los Veintisiete por la regulación del mercado digital o por la fiscalidad a las empresas del sector. "En caso de que se apliquen (aranceles), eso será una coacción y los europeos responderán (...). Seremos inflexibles en ese tema y además hay una gran convergencia franco-alemana", dijo el presidente francés en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el 25º Consejo de Ministros franco-alemán celebrado en el Fuerte de Tolón.

Macron alertó de que la UE no "se dejará amenazar" en un asunto para el que las competencias están en los parlamentos nacionales y en la Eurocámara. Merz, por su parte, recordó que la UE ya aceptó "una política de aranceles asimétrica" con Estados Unidos y advirtió de que "no aceptarán represalias contra Europa". Durante su declaración a la prensa, Macron había asegurado que París y Berlín están "determinados a defender el conjunto de la soberanía digital" de Europa "sean las que sean las últimas declaraciones", en alusión a las recientes amenazas comerciales de Trump. En ese sentido, los dos mandatarios indicaron que el próximo 18 de noviembre se celebrará en Berlín una cumbre europea sobre el asunto.