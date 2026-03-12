Centroamérica & Mundo

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio en permisos mineros a empresas de China

La firma china Thomas Metal S.A. concentra el mayor número de lotes (17) y la mayor extensión de hectáreas otorgadas (228.272,98).

POR EFE El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha cedido el 8,5 % del territorio nicaragüense a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, según un estudio de la ONG ambientalista Fundación del Río divulgado este jueves. El informe de seguimiento, titulado 'Invasión minera china en Nicaragua', asegura que las firmas de la República Popular de China controlan 1.013.225,44 hectáreas en concesiones mineras, lo que representa el 8,5 % del territorio nicaragüense, desplazando a otras empresas mineras del sector industrial. Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, indica que entre 2021 y 2026 el Gobierno, que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado concesiones mineras a 15 empresas chinas en 71 lotes para el aprovechamiento de minerales metálicos. La firma china Thomas Metal S.A. concentra el mayor número de lotes (17) y la mayor extensión de hectáreas otorgadas (228.272,98).

Le siguen Brother Metal S.A. (14 lotes y 208.959,35 hectáreas), y Zhong Fu Development S.A. (12 y 144.884,87), de acuerdo con la investigación. La ONG ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores. "Dichas empresas no han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país", alerta. Hasta diciembre de 2025, los registros oficiales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua muestran que de las 16 empresas chinas identificadas, 4 empresas se han inscrito, 11 no se encuentran inscritas y una de las empresas le ha sido cancelado su registro.

Nicaragua beneficia a las empresas chinas