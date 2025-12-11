Más de 200 millones de niños requerirán ayuda humanitaria en 2026

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó de que más de 200 millones de niños necesitarán ayuda humanitaria en 2026 en 133 países y territorios, y solicitó US$7.660 millones para poder proporcionar un apoyo urgente a 73 millones de menores. En su informe "Acción Humanitaria para la Infancia", presentado en Madrid, el organismo subraya que el aumento de los conflictos, el crecimiento del hambre, los recortes de financiación a escala mundial y el colapso de los servicios básicos están llevando las necesidades humanitarias de la infancia a niveles extremos en todo el mundo.

Entre los 73 millones de niños a los que se aspira a dar apoyo el año que viene hay 37 millones de niñas y 9,1 millones de menores con discapacidades. Su petición para 2026 presenta un recorte de cerca del 22 % respecto a la de 2025, que ascendía a US$9.900 millones. El director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, recalcó en una conferencia de prensa que "es indispensable" que el sector privado y las administraciones públicas sigan comprometidas porque el sistema humanitario se encuentra sometido a mucho "estrés" debido a un incremento de las necesidades y una disminución de los recursos.