Trump puede retener provisionalmente US$4.000 millones de ayuda exterior

Centroamérica & Mundo

La Corte Suprema de Estados Unidos, mediante una orden de emergencia firmada por el presidente del tribunal, John Roberts, dejó en pausa el fallo de un juez federal que exigía a la Casa Blanca liberar los fondos ya aprobados por el Congreso, según informaron medios locales.

Por Agencia EFE La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la orden judicial que obligaba a la Administración del mandatario, Donald Trump, a ejecutar US$4.000 millones destinados a ayuda exterior. El Supremo, mediante una orden de emergencia firmada por el presidente del tribunal, John Roberts, dejó en pausa el fallo de un juez federal que exigía a la Casa Blanca liberar los fondos ya aprobados por el Congreso, según informaron medios locales.

Con esta decisión, el Gobierno recupera margen en el pulso por el control del gasto público y mantiene congelados los US$4.000 millones de dólares mientras el caso sigue en revisión. El Gobierno alegó que enviar esos fondos al extranjero sería un «impedimento» para la política exterior que busca aplicar. El Supremo ha pedido a los demandantes, entre ellos grupos y organizaciones afectados por el recorte, que antes del viernes presenten sus argumentos de por qué los recursos deberían ejecutarse, por lo que el congelamiento sigue siendo provisional.