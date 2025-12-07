México bloquea cuentas bancarias de Raúl Rocha, dueño del 50 % de Miss Universo

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario y actual dueño del 50 % de la franquicia del certamen de belleza Miss Universo, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado. La versión fue adelantada por el periódico mexicano La Jornada.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investigaba a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas. En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación contra 13 personas "por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas". El informe de la FGR ocurrió luego de que ese mismo día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo. Medios mexicanos indicaron que Rocha habría sido imputado por las autoridades por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México