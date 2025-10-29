Panamá verificará la carga de los contenedores por peligros del narcotráfico

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá aprobó un programa para verificar la carga que entra y sale del país y que incluye una agencia especial dedicada de la inspección de contenedores en los puertos, que organismos internacionales han señalado de estar infiltrados por el narcotráfico. El decreto ratificado por el Gabinete (Consejo de Ministros) crea el Programa de Coordinación Interinstitucional y Asistencia Intergubernamental de Verificación de Carga en todo el territorio de Panamá.

La norma establece que toda carga en contenedores que ingrese, transite, trasborde o salga por el territorio nacional, "podrá ser verificada a través de tecnología no intrusiva, incluyendo contenedores vacíos". A la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) le corresponderá su aplicación a fin de "garantizar el comercio seguro dentro de la cadena logística internacional", según un comunicado del Ejecutivo que dirige el presidente panameño, Jose Raúl Mulino. El decreto dispone que la entidad aduanera la aplicará en conjunto con otras entidades que intervienen en el ingreso, salida o permanencia de mercancía, así como en "la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción de masiva, el contrabando y las consecuencias que dicho movimiento conlleva". "Entre una de las principales modalidades que hay en el narcotráfico está la contaminación de los contenedores en sus estructuras, el techo, el piso del contenedor, y nosotros hemos tenido casos que, con esta tecnología es la única forma de poder detectarlo, en las llantas, en el cabezal" a través de escáneres, dijo la directora de la ANA, Soraya Valdivieso, tras ser aprobada la norma.