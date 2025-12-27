México es el segundo país con menos desempleo, tan solo detrás de Japón

Centroamérica & Mundo

En octubre, según el último boletín difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicaba en el 2,6 % de la población económicamente activa (PEA).

Por Agencia EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, festejó que el país está por cerrar el año como el segundo con menos desempleo en el mundo, con una tasa de desempleo del 2,7 %, tan solo detrás de Japón, con el 2,6 %. "Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados", apuntó Sheinbaum en un breve mensaje en X, acompañado con una gráfica comparativa oficial del Gobierno de México, que muestra la tasa de desocupación en 14 países.

El gráfico fue elaborado este 24 de diciembre con datos de datosmacro.expansion.com/paro. Seguido de México, están Alemania (3,8 %); Países Bajos (4 %); Australia (4,3 %); Estados Unidos (4,6 %) e Irlanda (4,9 %). Después aparecen Austria (5,8 %), Italia (6 %), Bélgica (6,4 %), Francia (7,7 %), Suecia (9,1 %), Finlandia (10,3 %) y España (10,5 %). Las cifras de México, Países Bajos, Australia, EEUU, Irlanda y Suecia son hasta noviembre de este año. Mientras que las de Japón, Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Francia, Finlandia y España, son hasta octubre.