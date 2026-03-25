Migrantes salvadoreños frenan escasez de conductores de buses en Costa Rica

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Los Gobiernos de Costa Rica y El Salvador firmaron acuerdos y en 2025, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), comenzaron un plan piloto de reclutamiento ético con participación del sector privado y coordinación entre ministerios de Trabajo y autoridades migratorias, con el fin de ayudar a suplir las 1.500 plazas vacantes que existen en el país, según la Cámara Nacional de Transportes.

POR EFE

Irving Ayala salió de El Salvador con el objetivo de aprender una cultura nueva y acumular experiencia como conductor de autobús en Costa Rica, formando parte de un proyecto de cooperación bilateral que ayuda a enfrentar la escasez de personal para esos puestos y convertirse en un ejemplo regional. Ayala, de 32 años de edad y oriundo del departamento de Sonsonate, forma parte de un grupo de conductores salvadoreños que desde septiembre pasado laboran en empresas de transporte público de Costa Rica y que poco a poco han ido ganándose el cariño de los usuarios y han recibido todas las condiciones necesarias para su adaptación. "Me he sentido bastante acogido, el recibimiento por parte de la empresa ha sido bastante bueno, han sido bastante amables, nos han apoyado para que conozcamos, para que aprendamos y nos han integrado como una familia. En el país he sentido que me he acoplado bastante, igual con la población", declaró Ayala a EFE antes de comenzar su jornada en la empresa La Tapachula, cubriendo la ruta entre Escazú y la capital San José. En su país natal Ayala aprendió a conducir desde los 12 años y aunque en Costa Rica está viviendo su primera experiencia como conductor de autobús, ya había acumulado muchos kilómetros manejando camiones de carga.

"Lo vi, más que todo, como una oportunidad de ir a conocer un país extranjero y aprender algo diferente, una cultura diferente, una metodología de trabajo. Gracias a Dios la decisión que se tomó fue de provecho porque he aprendido muchas cosas", dijo. Ayala afirma que la oportunidad de trabajar en Costa Rica le ha hecho pensar en establecerse en este país: "Estoy con la idea de comprar una moto, estoy viendo a largo plazo y hasta donde he visto y como me he sentido, mi idea es quedarme, radicarme aquí".

Un ejemplo regional de migración ordenada

Los Gobiernos de Costa Rica y El Salvador firmaron acuerdos y en 2025, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), comenzaron un plan piloto de reclutamiento ético con participación del sector privado y coordinación entre ministerios de Trabajo y autoridades migratorias, con el fin de ayudar a suplir las 1.500 plazas vacantes que existen en el país, según la Cámara Nacional de Transportes. En septiembre de 2025 llegaron los primeros 12 conductores salvadoreños, contratados por tres empresas, bajo permisos laborales formales, homologación de licencias y condiciones de ley en salarios y jornadas, así como otros apoyos para el alojamiento. El proceso ha sido financiado por las empresas, como por ejemplo La Tapachula, cuyo gerente, Rodrigo Castro, explicó que ante la escasez de conductores en Costa Rica se llevaron a cabo reuniones con autoridades de Gobierno, la OIM y la Cámara de Transportistas, en las cuales descubrieron que en El Salvador hay un mercado de conductores de buen nivel desempleados. "Los conductores vinieron alrededor de septiembre y ha sido muy interesante porque es gente que tiene muy buen trato y muy buen servicio al usuario que es lo que nos interesa", declaró Castro a EFE. Castro dijo que la empresa ha recibido muy buenos comentarios de los usuarios de los autobuses y también de los conductores salvadoreños, a los que considera como "parte de la familia" y "muy buena gente". "Es un programa piloto, la idea es traer más conductores de El Salvador puesto que tienen una buena escuela de manejo", apuntó.